Povratak jednog od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije na čelo kompanije pokrenuo je snažan talas optimizma na Volstritu.

Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Akcije Nvidie porasle su u ponedjeljak više od 30 odsto nakon što je američka tehnološka kompanija objavila da se Džensen Huang, pod pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, vraća na funkcije generalnog direktora i predsjednika kompanije, dok je njegovo lično bogatstvo tokom jučerašnjeg dana uvećano za oko 33 milijarde dolara, na procijenjenih 143 milijarde dolara.

Akcije Nvidie porasle su tokom trgovanja i do 36,6 odsto, da bi na kraju dana zabilježile rast od 31,48 odsto, što je njihov najbolji dnevni rezultat od 2003. godine, prenosi CNN. Tržišna vrijednost kompanije povećana je za 952 milijarde dolara.

Ova vijest doprinijela je snažnom rastu američkih berzanskih indeksa. Tehnološki indeks Nasdaq porastao je 6,51 odsto, S&P 500 za 4,73 odsto, dok je indeks Dau Džons ojačao za 1.448 poena, odnosno 3,01 odsto.

Nasdaq i S&P 500 zabilježili su najbolji dnevni rezultat od aprila 2025. godine, kada su akcije porasle nakon što je Tramp odustao od dijela najavljenih carinskih mjera. Dau Džons ostvario je najveći dnevni rast od 4. novembra.

Investicioni direktor kompanije GDS Wealth Management Glen Smit ocijenio je da povratak Huanga na čelo Nvidie uklanja jedan od ključnih izvora neizvjesnosti na tržištu vještačke inteligencije, koje je prethodnih nedjelja bilo pod pritiskom.

Rast bogatstva tehnoloških milijardera

Prema procjenama magazina Forbs, Huangovo bogatstvo poraslo je za oko 33 milijarde dolara, na 143 milijarde dolara. U 2021. godini, prije početka procvata vještačke inteligencije nakon lansiranja ChatGPT-ja, njegovo bogatstvo procjenjivalo se na oko 12 milijardi dolara.

Rast bogatstva zabilježili su i drugi milijarderi, među kojima Ilon Mask, čije je bogatstvo povećano za 52 milijarde dolara, Majkl Del za 19 milijardi i Mark Zakerberg za 13 milijardi dolara.Pozadina povlačenja i povratka na čelo kompanije

Huang je prethodno podnio ostavku na funkciju čelnika Nvidie u jeku pažnje javnosti zbog njegovih navodnih vanbračnih veza, uključujući i onu sa jednom od bivših vodećih direktorki singapurske kompanije Megaspeed Alis Huang, za koju se sumnja da je bila povezana sa kineskim obavještajnim službama.

(Tanjug/Mondo)