Za Srbiju ne postoji strah, hoćemo svih šest bodova: Mitrovićeva važna poruka - Ranije smo počinjali loše, a sad...

Stefan Mitrović vjeruje da će reprezentacija Srbije ostvariti dobre rezultate u septembarskim mečevima.

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u ponedeljak u Staroj Pazovi pred septembarske mečeve - prijateljski protiv Katara (1. septembar u Debrecinu), a onda i kvalifikacione protiv Luksemburga u Beogradu (4. septembar) i Republike Irske u Dablinu (7. septembar).

Stefan Mitrović kao jedan od najiskusnijih u timu ističe da u redovima "orlova" nema straha pred važne izazove.

Mitrović - koji je u martu spasio Srbiju poraza od Portugala iako je lopta cijelim obimom prešla gol-liniju - poručuje da je i prijateljski meč protiv Katara važan.

"Svaka utakmica za reprezentaciju je mnogo bitna jer treba da gradimo pobednički mentalitet. Zato je i taj Katar bitan, iako je fokus na dvije naredne utakmice pošto igramo za bodove. Postavili smo sebi imperative da uvijek idemo na maksimum, daćemo sve od sebe da osvojimo svih šest bodova. Imamo kvalitet za to, treba da uđemo u svaki meč maksimalno ozbiljno. Tada naš kvalitet dolazi do izražaja. Realno je da upišemo i sve tri pobjede, imamo kvalitet za to", rekao je Mitrović u obraćanju medijima.

Ukoliko bi Srbija upisala obje pobjede u kvalifikacijama, sa 13 bodova bi bila blizu makar baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ali zbog toga nema pritiska.

"Ne postoji strah. Svaki početak ti daje samopouzdanje da nastaviš tako. U prethodnim kvalifikacijama smo počinjali loše i zbog toga na kraju ispaštali i nismo odlazili na velika takmičenja. Dobar početak nam svima mnogo znači. Moramo da nastavimo istim putem", kaže Mitrović.

On je analizirao i ekipu Luksemburga, koja u subotu stiže u Beograd, ali i nezgodne Irce.

"Što se tiče Luksemburga, tri imena se izdvajaju - to su Žerson Rodrigez, Leandro Bareiro i Kristofer Martins Pereira iz Jang Bojsa. Više nije uopšte slučajno što prave dobre rezultate, mnogo bolje nego ranije. Dugo istog selektora imaju, dugo su na okupu, igraju sve bolje i bolje. Irska je ipak dosta ozbiljnija reprezentacija, mnogo igrača iz Engleske tu ima. Gaje klasičan sistem ostrvskih ekipa. Dosta duela, dosta dugih lopti, potenciraju prekid igru. Treba da se fokusiramo na nas, da obratimo pažnju na te njihove vrline i da ih neutrališemo", kaže iskusni štoper.

Mitrović je ovog ljeta prešao u redove Hetafea, u kojem je saigrač sa Nemanjom Maksimovićem.

“Dobro sam se snašao u Hetafeu. Maksa mi je mnogo pomagao, dugo je već tamo, vrlo bitan igrač u sistemu. Što se tiče moje situacije, vrlo sam zadovoljan transferom tamo. Bio sam 2014. u Španiji i od tada mi je želja bila da se vratim, jer je to jedna od najboljih liga na svijetu. I nadam se da će ova sezona biti uspješnija nego prethodna”, zaključio je Stefan Mitrović.