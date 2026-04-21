Krvavi napad na mladog asa: Fudbaler operisan dva puta, oglasio se klub

Krvavi napad na mladog asa: Fudbaler operisan dva puta, oglasio se klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Fudbaler Alamara Đabi povrijeđen je u napadu i do sada je imao dvije operacije, a ljekari tek nekoliko dana kasnije mogu da potvrde da je njegovo zdravstveno stanje bolje.

Fudbaler iz Danske povrijeđen u napadu nožem Izvor: DANIEL STENTZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Vijest o brutalnom napadu na fudbalera koji ima svega 19 godina potresla je ne samo Dansku, već i širu evropsku sportsku javnost. Mladi vezista Alamara Đabi, koji nosi dres Mitjilenda, zadobio je teške povrede nakon što je izboden nožem.

Iz njegovog kluba saopšteno je da je igrač hitno podvrgnut dvijema operacijama, kao i da je jedno vrijeme bio u indukovanoj komi. Srećom, probuđen je i njegovo stanje je trenutno stabilno.

"Alamara Đabi teško je povrijeđen u napadu nožem i sada se nalazi u stabilnom stanju nakon dvije operacije. Probudio se iz indukovane kome i osjeća se dobro s obzirom na okolnosti. Fudbalski klub Midtjilend je u kominukaciji i saradnji sa nadležnim organima i pruža punu podršku svom igraču i njegovoj porodici", navodi se u saopštenju kluba.

Okolnosti napada za sada nisu poznate, a nadležni organi su odmah pokrenuli istragu kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo. Ipak, ono što je najvažnije je da je mladi fudbaler van životne opasnosti i da se oporavlja nakon ovog incidenta.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

