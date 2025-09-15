Šreder osvojio sve, pa krenuo da nabraja: "Ja nikad nisam bio, ali imamo Jokića, Dončića..."

Denis Šreder je svjestan da ima boljih u Evropi od njega, iako je apsolutno zasluženo MVP Eurobasketa 2025.

Izvor: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia

Denis Šreder je opet blistao za Njemačku. Na kraju je odigrao fantastičan finiš utakmice i uspio da donese novo zlato "pancerima". Nakon što je bio MVP Mundobasketa u Manili sada je postao MVP Eurobasketa.

Njemačka je oba takmičenja osvojila bez poraza, sa svih devet pobjeda, a nakon kraja je Šreder našao vremena da čak pomene Luku Dončića i Nikolu Jokića.

"Nevjerovatno da smo imali seriju 9:0. To smo uradili i prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu. Prvo da se izvinim Turskoj, odigrali su nevjerovatan meč. Šengun, Larkin, svi ti momci. Sipahi je pogodio bitnu trojku, ali kao što je trener rekao, mi se ne sklanjamo od velikih trenutaka. Nismo to samo Franc ili ja, to je cijeli naš tim. Bonga, Endi Obst, ovo je timska pobjeda.Velike akcije velikih karaktera. Toliko sam ponosan na ove momke jer smo igrali kao tim. Velika je stvar biti svjetski i evropski šampion", rekao je Denis Šreder.

S jedne strane Jokić, Dončić, Janis, ja...

NBA planira novi format Ol Star utakmice u kojoj će igrati Amerikanci protiv internacionalnih igrača, a Denis Šreder je siguran da će to biti pun pogodak.

"NIkada nisam bio Ol Star, ali imamo četiri od pet najboljih na svijetu u Evropi. Imamo Dončića, Jokića, Franca Vagnera, toliko je dobrih Evropljana koji prave šou u NBA.To se vidi i na ovim turnirima, to su veliki turniri, gdje veliki igrači nastavljaju da se bore za Evropu", naglasio je Šreder.

Na kraju utakmice se dobro isplakao Denis Šreder, a nakon toga je prišao i razgovarao sa Janisom Adetokumbom. Otkrio je o čemu su pričali.

"Janis je došao do mene i rekao mi da predstavljamo naše zemlje, Grčku i Njemačku. On je uzeo prvu medalju sa Grčkom. Jako ga poštujem, ima četvroro predivne djece, suprugu, braću koji su uvijek sa njim, a ono što radi u NBA je na drugom nivou. On je jedan od najboljih na svijetu. Sjajno je što mi je prišao, rekao je da je gledao naše jutjub videe", ispričao je Šreder.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!