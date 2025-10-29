logo
Teška artiljerija Real Madrida: Čim su pustili Bruna Fernanda u Partizan - stigla bomba iz NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Real Madrid doveo novo pojačanje u reketu pošto nije bio zadovoljan Brunom Fernandom.

Aleks Lenj potpisao za Real Madrid Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Real Madrid je odlučio da promijeni centra i to poslije tek mjesec dana nove sezone, tako da se odrekao usluga Bruna Fernanda, novog košarkaša Partizana, a umjesto njega doveo je novo pojačanje iz NBA lige. 

U pitanju je Aleks Lenj (32, 213 cm) koji ima ogromno iskustvo iz najjače lige svijeta, a koji nije uspio da dobije novi angažman. Zato je odlučio da prihvati ponudu Real Madrida koji će ga angažovati najmanje do kraja sezone, vidjećemo da li i na duže staze po potrebi.

Drugi pak izvori iz NBA lige tvrde da je Aleks Lenj odmah potpisao višegodišnji i multimilionski ugovor sa "kraljevskim klubom", o čemu će se više znati kada posao bude ozvaničen.

Ko je Aleks Lenj?

Lenj ili Len - kako se "odomaćilo" tokom njegovih godina u Americi - rođen je u Antracitu, na samom istoku Ukrajine. Karijeru je počeo u Dnjepru i potom odmah otišao na koledž Merilend, odakle je izabran kao peti pik na draftu 2013. godine. Finiks je imao velika očekivanja od njega, ali nijednog trenutka Lenj nije ostvario svoj pun potencijal i posljednjih nekoliko godina dobijao je tek kratkoročne ugovore u NBA.

Nastupao je još za Atlantu, Sakramento, Toronto, Vašington, opet Sakramento, pa L. A. Lejkerse prošle sezone. U deset nastupa za tim iz Los Anđelesa prosječno je bilježio 2,2 poena i 3,1 skoka po meču.

Tagovi

KK Real Madrid

