"Sine, mnogo si u vazduhu": Dušan Alimpijević umalo zaplakao usred emisije, sjetio se očevog savjeta

Selektor Srbije imao je emotivno izlaganje o svom ocu.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaškaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević je praktično na početku trenerske karijere i imao je priliku da uči od najboljih. Ipak, jedan od najvrednijih saveta koji ga godinama vodi kroz život mu je dao otac. Srpski strateg se podsjetio jedne malo tužne priče kada je došao bolesnom ocu u posjetu.

Zbog prirode posla i čestih putovanja nije provodio dosta vremena sa porodicom, ali je prave vrijednosti naučio od roditelja. Kada je Dušan bio u usponu karijere, svratio je kod oca na selo koji mu je uputio savjet koji dan danas pamti.

"Otac je već bio u nekoj poodmakloj fazi svoje bolesti. Ja dolazim na vikendicu poslije ne znam koliko mjeseci, nisam uspio da dođem zbog utakmica. On sjedi na pragu, već poprilično onemoćao i kaže mi 'sine, mnogo si u vazduhu’. Ja kažem na šta misliš, on kaže da smo mnogo u avionu, letimo na utakmice. Čovjek izgubi dodir sa zemljom, nemaš osjećaj za neke stvari. Trebalo je da dođeš na selo, malo sa ocem da pokosiš, da provedemo neko vrijeme zajedno, pa mi kažeš da lupam gluposti, ali neka, popričamo malo. Budeš malo na zemlji. Mnogo vremena je prošlo dok nisam shvatio šta je mislio", rekao je Alimpijević tokom gostovanja u podkastu X&o' s Chat.

Put Dušana Alimpijevića

Trenersku karijeru je započeo u Novom Sadu gdje je bio pomoćnik, a potom je prvi samostalni angažman imao u Vojvodini. Uslijedio je prelazak u FMP, a onda šansa karijere u Crvenoj zvezdi koju je iskoristio na pravi način. U tom trenutku imao je samo 31 godinu. Potom ga je put naveo u Avtodor odakle je prešao u Bursu, da bi prije dvije sezone stigao u Bešiktaš gde je i sada trener. Kruna njegove karijere je mjesto selektora koje je preuzeo od legendarnog Svetislava Pešića kome je istakao ugovor u septembru.

