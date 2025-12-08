Povremeni reprezentativac Srbije Stefan Momirov nastavio je dobre partije iz nacionalnog dresa u ekipi Spartaka

Izvor: MN PRESS

Spartak je u 9. kolu ABA lige dočekao Megu i pobijedio je 85:743, a u mnogome je zaslužan bio Stefan Momirov, koji je ubacio sedam trojki u ovom susretu za 24 minuta. Ružičasti su na taj način vezali treći poraz, dok je tim Vlade Jovanovića uspio da se iskupi za tijesan poraz od Cedevita Olimpije u prethodnom susretu.

Spartak je bolje startovao i napravio seriju 7:2 do trećeg minuta, ali je Mega imala Bogoljuba Markovića. Mladi Užičanin je ubacio dvije trojke i donio prednost svom timu. Tako su se u nastavku ekipe smjenjivale u vođstvu, ali je bolja igra domaćina u trećoj i četvrtoj četvrtini odlučila pobjednika. Momirov je na izmaku treće dionice, baš kao i u dresu reprezentacije, uspio da trojkom donese prednost svom timu, pa je u odlučujućih 10 minuta Spartak ušao sa četiri poena prednosti (62:58).

Vidi opis Stefan Momirov - ime o kojem priča cijela ABA liga: Ubacio sedam trojki za veliku pobjedu Spartaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

U nastavku je Momirov postigao još tri trojke, jednu od njih na startu četvrte četvrtine, kad je Spartak napravio seriju 9:0 za dvocifrenu prednost (71:61). I naravno, kad god bi protivnik i pomislio da se vrati rezultatski u meč Momirov bi bio taj koji bi srušio nade rivala. Izabranik Vlade Jovanovića je susret završio sa 21 poenom, jednom skokom i dvije asistencije, a osim izvan linije 6,75 nije pokušavao sa drugih pozicija, pa je u ovom susretu šutirao 70 odsto iz igre, što je 7-10.

Osim Momirova u Spartaku su vrijedni pažnje bili Nikola Rebić i Olivier Hanlan sa po 13 poena. Megu je vodio sjajni Bogoljub Marković sa 21 poenom. Uz to je pet puta skočio u odbrani i zabilježio jednu blokadu. Asim Đulović je takođe bio sjajan sa 17 poena, i sedam skokova - svi su bili u odbrani.



