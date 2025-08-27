Debakl srpskog tenisa na US Openu: Poslije prvog kola ostao samo Novak Đoković

Vrlo loše izdanje srpskog tenisa na US Openu, opet je ostao samo Novak Đoković.

Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Svi srpski teniseri i teniserke, osim Novaka Đokovića, eliminisani su u prvom kolu US Opena. Crni niz prethodne noći nastavio je i Hamad Međedović koga je poslije pet sati odličnog tenisa i nadmudrivanja zaustavio Danijel Altmajer. Na kraju, 3:2 za Nijemca i to po setovima 7:5, 6:7, 7:6, 6:7, 6:4.

Imaće za čim da žali Hamad Međedović, posebno jer je imao 79 vinera, ali ga je peti gem petog seta - kada nije bio na svom nivou - spriječio da prođe makar u drugo kolo US Opena. To znači da će Altmajer igrati sad protiv Stefanosa Cicipasa koji je odigrao loš prvi set protiv Aleksandra Milera, da bi potom možda zaigrao i svoj najbolji tenis u ovoj kalendarskoj godini, i čini se da saradnja sa ocem daje rezultata.

Što se tiče srpskog tenisa, u prvoj rundi ispao je i Miomir Kecmanović, Laslo Đere je odustao, dok je Olga Danilović na nestvaran način eliminisana, u meču koji će je dugo progoniti.

To znači da ostaje samo Novak Đoković koji će danas popodne igrati meč drugog kola protiv Svajde iz SAD.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!