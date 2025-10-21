Odmah je iza Alkaraza, a selektor ga izbacio iz tima!

Alehandro Davidovič Fokina ostao je u šoku kada je vidio da nije pozvan u reprezentaciju Španije u Dejvis kupu. Prednost je dobio Haume Munar.

Španija ide po titulu u Dejvis kupu i šanse su joj dodatno porasle povlačenjem Janika Sinera. Selektor David Ferer objavio je spisak na kome se nalaze Karlos Alkaraz, Haume Munar, Pedro Martinez i Marsel Granoljers. Nije bilo mjesta za 18. tenisera svijeta Alehandra Davidoviča Fokinu i to je iznenadilo sve, a posebno njega.

"Tako je odlučio selektor Ferer i to poštujem. Naravno da bih volio da sam se našao na spisku i da predstavljam svoju zemlju, ali tako je kako je. Zvao me je prošle nedjelje da mi to saopšti, pre toga sam mu rekao da uvijek sa ponosom igram za Španiju. Trenutno imam najbolji rang u karijeri, na 18. mjestu sam, drugi sam reket Španije. Osjećam ponos zbog svega što sam uradio sa svojim timom ove godine, posebno pošto je prošla sezona bila komplikovana. Ali, tu su dobri igrači i siguran sam da će dati sve za Španiju", rekao je Fokina u intervjuu za "Marku".

Pitali su ga i da li je možda selektor odluku donio zbog toga što je propustio neke prethodne mečeve reprezentacije u Dejvis kupu.

"Na tim mečevima na kojima nisam igrao razlog je bilo zdravlje. Povukao sam se sa turnira u Torontu i Sinsinatiju zbog toga. Selektor je bio upućen u sve to i pričao je i sa mnom i sa mojim timom."

Završni turnir igra se u Bolonji, Španija igra protiv Češke, a pobjednika tog meča u polufinalu čeka bolji iz duela Argentine i Njemačke.

"Nisam ja peta opcija"

Postoji mogućnost da Fokina bude ubačen naknadno na spisak kao peti igrač, ali je to nešto što bi mu teško palo i što ne bi htio.

"Ponoviću, 18. sam na svijetu i smatram da sam zaslužio da se nađem na spisku četvorice pozvanih igrača. Poštujem naravno svakog od njih, oni su sjajni igrači i to je jasno. Sada je moj cilj da završim sezonu i da se spremim što bolje za narednu. Da li ću igrati za reprezentaciju? Svaki put kada se budem osjećao fizički dobro i kada budem spreman, igraću. Ponosan sam kada igram za Španiju", zaključio je Fokina.

