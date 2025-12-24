logo
Luka Ćeramilac je najbolji mladi teniser Evrope: Može li da bude nasljednik Novaka Đokovića?

Luka Ćeramilac je najbolji mladi teniser Evrope: Može li da bude nasljednik Novaka Đokovića?

Autor Dragan Šutvić

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Talentovani srpski teniser Luka Ćeramilac proglašen za najboljeg u uzrastu do 16 godina.

Luka Ćeramilac najbolji mladi teniser Evrope Izvor: Instagram/luka.ceramilac/Screenshot

Talentovani srpski teniser Luka Ćeramilac proglašen je za najboljeg tenisera Evrope u uzrastu do 16 godina. Prije dvije godine u istom uzrastu najbolja je bila Lana Virc, a sada njen klupski drug iz subotičkog Spartaka. Nastavljena je tradicija da Tenis Evropa skoro svake godine šalje u Srbiju neki pehar na svečanoj dodjeli, pa će tako biti i ove 2025.

Mladi Beograđanin, izdanak čuvene rukometne porodice, upisao je ove godine 23 trijumfa uz samo devet poraza na turu uz jednu titulu, iako je imao i jednu težu povredu ruke. Osvojio je takođe treće mjesto na generacijskom Mastersu u Monte Karlu. Sa Spartakom se okitio brojnim domaćim titulama i član je juniorskih selekcija Srbije do 16 godina, tako da nije iznenađenje što je baš na njegovu adresu stigla nagrada.

U uzrastu do 16 godina nagrađena je i Marija Popo iz Rumunije, a do 14 godina nagradu za najboljeg igrača Evrope ponio je Rafael Pagonis iz Grčke, koji je nedavno trenirao sa Novakom Đokovićem. Kod djevojčica nagrađena je Elizabeta Anikina.

  • Igrač i igračica do 14 godina: Elizabeta Anikina (Estonija) i Rafael Pagonis (Grčka).
  • Igrač i igračica do 16 godina: Marija Popo (Rumunija) i LUKA ĆERAMILAC (SRBIJA).
  • Dubl godine: Luis Kalin i Lukas Arijel Erera Sančez (Nemačka).
  • Reprezentacija godine: Češka, djevojčice do 12 godina (Nikol Kurilova, Tereza Vihodilova, Sara Špačkova, Vanesa Balej, selektor Petr Otradovski).
  • Igračica godine van Evrope: Ajaka Ivasa (Japan).
  • Igrač godine van Evrope: Ahmadi Mahanov (Kazahstan).

RK BORAC