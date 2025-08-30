Dnevni horoskop za 30. avgust 2025: Ovan pod tenzijom, Jarac na poslovnom testu

Pročitajte dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam današnji dan počinje uz jaku tenziju. Na poslu vas opterećuju nečije nesmotrene riječi. U ljubavi, partner vas ne sluša, ali ni vi niste spremni na kompromis. Slobodni Ovnovi nemaju strpljenja za površne razgovore. Napetost u mišićima i nesanica.

BIK

Razočarani ste ponašanjem bliskih osoba. Na poslu vas ignorišu, a trud ne nailazi na priznanje. Povlačite se i preispitujete sve. U vezi sumnjate u partnerovu iskrenost. Slobodni Bikovi se osjećaju usamljeno, ali izbjegavaju društvo. Moguće glavobolje i pad imuniteta.

BLIZANCI

Dan donosi neočekivane obrte. Jedan razgovor vam otkriva skrivene namjere kolega ili prijatelja. Budite oprezni kome vjerujete. U ljubavi dolazi do nerazumijevanja, partner ne dijeli vaše planove. Slobodni Blizanci ulaze u kratku, ali burnu avanturu. Umor i potreba za tišinom.

RAK

Imate snažnu potrebu da zaštitite svoj mir. Na poslu osjećate pritisak, ali ne želite da ulazite u rasprave. U vezi osjećate distancu, kao da partner nije iskreno prisutan. Slobodni Rakovi idealizuju osobu koja nije dostupna. Osjetljiv stomak i pad energije.

LAV

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam danas sve djeluje usporeno. Čekate odgovore koji ne stižu, što vas nervira. Moguće kašnjenje u isplati novca. Partner traži pažnju, a vi želite više slobode. Slobodni Lavovi danas ne primjećuju udvarače. Napetost u grudima, problemi sa pritiskom.

DJEVICA

Imate osjećaj da sve držite pod kontrolom, ali vas sitnice izbacuju iz takta. Na poslu dobijate zadatke koje niste željeli. U ljubavi postajete previše kritični. Slobodne Djevice analiziraju potencijalne partnere do besmisla. Nervoza se prenosi na stomak i kožu.

VAGA

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam dan donosi tenziju u komunikaciji. Na poslu dolazi do nesporazuma sa osobom od autoriteta. U vezi izbjegavate ozbiljne teme, a napetost raste. Slobodne Vage razmišljaju o prošloj ljubavi. Moguće vrtoglavice i pad koncentracije.

ŠKORPIJA

Ne osjećate se sigurno u svojim odlukama. Kolebate se oko važnog pitanja. Novac kasni ili se nenadano troši. U ljubavi postoji posesivnost ili sa vaše strane ili od partnera. Slobodne Škorpije privlače osobe koje nisu emocionalno slobodne. Nesanica i problemi sa hormonima.

STRIJELAC

Pokušavate da ignorišete ono što vas boli, ali to izlazi na površinu. Na poslu sve djeluje haotično. Potrebna vam je pauza. U vezi izbjegavate da pokažete osjećanja. Slobodni Strijelčevi danas nisu spremni za ozbiljne korake. Moguća prehlada ili iscrpljenost.

JARAC

Dan donosi iskušenja. Neko vas testira na poslu, a vi pokazujete uzdržanost. Finansijska situacija zahtijeva veću disciplinu. U ljubavi se ne otvarate, iako osjećate bliskost. Slobodni Jarčevi bježe od flerta. Problemi sa kičmom ili koljenima.

VODOLIJA

Nailazite na zid, kao da vas niko ne razumije. Na poslu osjećate da vam uskraćuju informacije. U vezi vlada distanca, kao da ste svako u svom svijetu. Slobodne Vodolije razmišljaju o bivšima. Što se zdravlja tiče, moguća je osjetljivost grla i pad imuniteta.

RIBE

Dnevni horoskop za 30. avgust 2025. godine kaže da vam intuicija govori jedno, razum drugo. Danas donosite važne odluke u vezi sa novcem. Ne dozvolite da vas neko prevari. U ljubavi postoji konfuzija, partner mijenja ponašanje. Slobodne Ribe ulaze u kontakt s osobom koja nosi karmičku energiju. Umor, nesanica, problemi sa varenjem.

(MONDO)