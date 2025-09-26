Dnevni horoskop za 26. septembar 2025: Vagu čekaju nesuglasice, Strijelac spušta loptu

Pročitajte dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine kaže da vas čeka dinamičan dan na poslu, ideje brzo dolaze, ali čuvajte se rasprava. U ljubavi oscilacije, slobodni bi mogli da sretnu nekoga iz prošlosti. Više fizičke aktivnosti.

BIK

Važite za osobu od povjerenja na koju drugi uvijek mogu da se oslone i to vam donosi uspeh. Partner pokazuje pažnju, a slobodni će upoznati nekoga u porodičnom okruženju. Veče donosi mir u domu.

BLIZANCI

Dublji razgovori i promene obeležavaju dan na poslu. I u ljubavi slična situacija. Partner želi otvoren dijalog, a slobodni upoznaju zanimljivu osobu. Sitne propuste nadoknađujete šarmom.

RAK

Intuicija vas vodi u poslu, odluke koje donosite su bingo! Ipak, pazite da vas tuđi problemi ne iscrpe. U ljubavi se poboljšava odnos sa partnerom, bliskost među vama raste. Slobodnima bi mogla da se probude stara osjećanja prema bivšem..

LAV

Dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine kaže da ste u u centru pažnje, vaše ideje dobijaju podršku. U ljubavi ste oslonac partneru, a slobodni privlače poglede. Veče donosi priliku da zablistate.

DJEVICA

Detalji vas okupiraju na poslu, ali pazite da ne preterate u analizama. Nemojte da gubite dragocjeno vrijeme. Partner traži praktična rešenja, a slobodni upoznaju nekoga na javnom mjestu. Mogući problemi sa pritiskom.

VAGA

Dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine kaže da na poslu uspješno smirujete tenzije. Ne zaboravite da u svemu tome čuvate sopstvene interese. U ljubavi su moguće nesuglasice sa partnerom. Slobodnima bi mogla da se desi ljubav na prvi pogled.

ŠKORPIJA

Oštroumni ste i primjećujete sve što se dešava na poslu. Zuzdajte jezik iako ste u pravu i izbjegnite kritike. Ljubavni život je intenzivan, sa partnerom rješavate važna pitanja. Slobodni započinju intrigantan flert.

STRIJELAC

Entuzijazam vas nosi, ali vam detalji izmiču. Pokušajte da obuzdate nalet energije i spustite loptu. U ljubavi dolazi iskreno priznanje, partner vam otvara dušu. Oni koji su slobodni imaće priliku da upoznaju nekoga na putu.

JARAC

Fokusirani ste na dugoročne ciljeve. Ne dozvolite da drugi preuzimaju zasluge za vaš trud. One koji su u vezi ili braku očekuje stabilnost. Slobodni će biti iznenađeni. Imaće priliku da upoznaju osobu od povjerenja. Zdravlje je solidno.

VODOLIJA

Horoskop kaže da briljirate na poslu, vi uvijek imate originalna rješenja. U ljubavi vas očekuju otvoreni razgovori sa partnerom. Moguće je da vam se neće dopasti ono što čujete. Ukoliko niste u vezi, imate priliku da upoznate nekoga preko društvenih mreža.

RIBE

Dnevni horoskop za 26. septembar 2025. godine kaže da vam pomaže intuicija da donesete ispravne odluke. Ipak, provjerite i podatke, nemojte da e oslanjate samo na "osjećaj". Partner traži bliskost, a slobodni upoznaju osobu s kojom osjećaju posebnu povezanost. Mogući su bolovi u leđima.