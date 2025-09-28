Dnevni horoskop za 28. septembar 2025: Rakovima stižu nenadani troškovi, pred Vagama važne odluke

Pročitajte dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine!

Izvor: Peachaya Tanomsup / Panthermedia / Profimedia

Dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine kaže da bi danas novac mogao da vam dođe neočekivano, ali će biti potrebno da brzo reagujete. Neko iz porodice će tražiti savjet ili podršku. Slobodni Ovnovi će upoznati osobu koja će ih odmah privući, dok zauzeti uživaju u bliskosti i sitnim romantičnim gestovima partnera.

BIK

U kući se osjećate prijatno, u harmoniji, a moguće je i da ćete zajedničkim snagama, sa porodicom, da uštedite preko potreban novac. Porodični razgovor otkriva koliko vas bliski cijene. Ljubav cvjeta: slobodni Bikovi osjećaju hemiju na neočekivanom mjestu, a zauzeti uživaju u sigurnosti i pažnji partnera.

BLIZANCI

Obratite pažnju na sitne troškove, iako bi jedna lijepa vijest u vezi sa novcem mogla da vas oraspoloži. Susret sa porodicom vraća osmijeh i podsjeća na toplinu zajedništva. Slobodni Blizanci osjećaju privlačnost prema nekome iz prošlosti, dok zauzeti dobijaju potvrdu partnerove iskrene odanosti.

RAK

Porodične obaveze dolaze u prvi plan, a neko blizak pokazuje ranjivost i očekuje vašu podršku. Obratite pažnju kako trošite novac, mogući su neplanirani izdaci. Slobodni Rakovi privlače pažnju svojom nježnošću, dok zauzeti uživaju u intimnim trenucima i toplini partnerove blizine.

LAV

Dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine kaže da će poklon, priznanje ili manji dobitak uljepšati vam dan i donijeti osmijeh. Porodica vas vidi kao oslonac i raduje se vašoj pozitivnoj energiji. Slobodni Lavovi šarmiraju na neočekivan način, a zauzeti uživaju u pažnji i divljenju koje im partner otvoreno pokazuje.

DJEVICA

Obratite pažnju na sitne troškove i planiranje budžeta, jer vam to donosi osjećaj kontrole. Stvaranje reda u domu unosi mir, a porodični razgovori bude lijepe uspomene. Slobodnim Djevicama smiješi se uzbudljiv susret, dok zauzete raduju sitni znaci pažnje od strane partnera.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine kaže da je moguće da ćete morati da donesete neke hitne odluke u vezi sa novcem. Porodica vam pruža snagu i osjećaj pripadnosti. Slobodne Vage mogle bi da osjete privlačnost prema nekome iz kruga prijatelja, dok zauzete raduje zajedničko planiranje i mali rituali koji jačaju vezu.

ŠKORPIJA

Moguće je da će vam novac stići iznenada. Dobro razlmislite prije nego što se odličite na akciju. U porodici vlada iskrenost, otvaraju se važne teme povjerenja i odanosti. Slobodne Škorpije privlače osobe obavijene tajnom, dok zauzete jačaju odnos kroz otvoren razgovor i emotivnu bliskost.

STRIJELAC

Manja ulaganja ili nova prilika bi mogli da vam donesu dobitak. Porodica vas ispunjava smijehom i toplinom, pa uživate u zajedničkom vremenu. Slobodni Strijelčevi osjećaju snažnu hemiju u jednom slučajnom susretu, dok zauzeti pronalaze radost u spontanim trenucima s partnerom.

JARAC

Obratite pažnju na planiranje kućnih obaveza i novca, jer vam to daje osjećaj kontrole i stabilnosti. Porodica pokazuje zahvalnost za vašu posvećenost. Slobodni Jarčevi bi mogli da dožive neobičan susret, a zauzeti osećaju veću bliskost kroz male zajedničke rituale.

VODOLIJA

Neočekivana ušteda ili poklon čine da se osjećate dobro i podstiču vašu kreativnost u domu. Razgovori sa porodicom otvaraju nove perspektive i stavove o budućim planovima. Slobodne Vodolije privlače osobu sličnih interesovanja, dok zauzete raduje zajednički hobi ili nova inicijativa.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. septembar 2025. godine kaže da obratite pažnju na kućne troškove. Mali gestovi bi mogli posebno da vas obraduju. Porodica vam pruža mir i osjećaj sigurnosti. Slobodne Ribe nalaze inspiraciju u novom poznanstvu, dok zauzete uživaju u nježnim trenucima i pažnji partnera.

(MONDO)