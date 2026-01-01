Dnevni horoskop za 1. januar 2026: Blizanci dobijaju neočekivanu poruku, Djevica na prekretnici...

Pročitajte dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine!

Izvor: Shutterstock

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine savjetuje vam da u Novu godinu uđete odlučni i sa osmijehom na licu! Unutrašnji osjećaj vas ne vara kada su neki ljudi u pitanju, i pitanje je da li i u 2026. zaslužuju vašu pažnju. Ne pretjerujte sa prazničnom trpezom i uveče prošetajte, prijaće vam!.

BIK

Ljubavni život biće vam u fokusu ovih dana, ispunjeni ste novom energijom i vidite odlične stvari u narednom periodu! Od posla ćete moći da odmorite, ali u vašoj glavi se "kuva" jedna odlična ideja i najbolje je da je zapišete u svoj planer. Zdravlje vam je dobro.

BLIZANCI

Jedna osoba poslala vam je čestitku, a niste očekivali da će nakon dugog vremena opet biti deo vašeg života. Da li je vrijeme za novu šansu, ili je najbolje da prošlost ostane u prošlosti? Vaše srce će vam pomoći da odlučite. Moguća je nesanica.

RAK

Ljudi u okolini će danas biti presrećni što ste dio njihovog života, vaša spontanost, dobro raspoloženje i osmijeh su jednostavno "zarazni" za sve! Nakon praznika i slavlja, prijaće vam da popodne odmarate i gledate novi film ili seriju. Zdravlje vam je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine upozorava vas da će ukućani ili prijatelji imati prevelika očekivanja od vas na početku Nove godine. Stavite sebe na prvo mesto i postavite jasne granice, jer vam je prethodni period bio stresan i potrebno vam je da se vratite u "zen" fazu. Moguća je prehlada.

DJEVICA

Danas ćete biti oličenje izreke "Nova godina, nova osoba". Donosite važne odluke za svoj ljubavni život, i konačno čisto vidite rješenja glavnih pitanja. Na vašem putu su uspjeh i radost!

VAGA

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine poručuje vam da malo usporite, naročito ako ste slavili do sitnih sati. Moguće je da ćete se osjećati premoreno, pa posvetite sebi pažnju i dajte tijelu i umu ono za čime čeznu. Provodite manje vremena na telefonu.

ŠKORPIJA

Nova godina donosi vam interesantna poznanstva, pa je moguće da danas dobijete poruku od neke osobe koja sa vama želi više od prijateljstva. Vaše zdravlje je dobro, ali ne bi trebalo da pretjerujete sa fizičkom aktivnošću. Inspirisani ste da nešto stvarate ili ulažete u nove ideje, ali je bolje da sačekate da praznici prođu.

STRIJELAC

Navikli ste da budete u centru pažnje i da zabavljate sve oko sebe, a danas biste samo željeli da budete sami i udubljeni u svoje misli. Niste tužni niti zabrinuti, već u glavi polako stvarate jednu viziju bolje budućnosti za sebe, i to vas uzbuđuje i ispunjava energijom novih početaka. Mogući su problemi sa želucem.

JARAC

Dok ste prethodnu godinu privodili kraju i pravili konkretne i opipljive planove, danas vas nemirni duh vuče u avanturu! Odaberite prijatelje koji vole da istražuju nova mjesta, ukuse ili načine razmišljanja i neka vam prvi dan Nove godine bude zabavan i opušten. Pazite na zlogobe, naročito kolena.

VODOLIJA

Danima ste bili opterećeni nekom temom vezanom za posao, ali danas konačno možete da odahnete i prepustite se uživanju. Iskoristite naredne dane da se posavjjetujete sa prijateljima i dragim ljudima iz okruženja, koji mogu da vam daju različite poglede na situaciju koja vas je opterećivala. Moguć je kratki flert!

RIBE

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine savjetuje vam da se posvetite druženju, prijateljima i porodici. Prethodnih nedjelja bili ste "u punom gasu" i sada je vrijeme da sagledate svoj život i zahvalite se zvijezdama na svim dobrim stvarima. Postavite osnov dobre energije za 2026. godinu i ona će vas pratiti u stopu!