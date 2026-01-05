Veliki godišnji horoskop za Ribe: U 2026. se hrabrost isplati, spremite se za najbolje nagrade

Pročitajte godišnji horoskop za Ribe za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Pročitajte godišnji horoskop za Ribe i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Ribe će u 2026. godini profitirati prihvatanjem izazova i ulaganjem dodatnog truda na poslu pa će nagrade biti više nego zaslužene. Što se ljubavi tiče, horoskop kaže da im nova godina donosi sklad i priliku za stabilan emotivni rast, bilo da su u vezi ili tek ulaze u novu romantičnu priču. Portal astrosage.com navodi i da će im oko pet mjeseci biti povoljno za zdravlje, dok će preostalih sedam donijeti mješovite rezultate, uz potrebu za većom brigom o rutini, odmoru i ishrani.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Ribe u 2026!

Godišnji horoskop za Ribe za posao u 2026. godini

Horoskop za 2026. godinu kaže da Ribe očekuje veoma dobra godina, kada su posao i karijera u pitanju. Veći dio godine je izuzetno povoljan za radne obaveze, pobjede nad izazovima i napredak u svakodnevnom poslu. Ako budete dosljedni, vrijedni i poštujete pravila, lako ćete skrenuti pažnju nadređenih na svoj trud. Ipak, ni jedan uspjeh neće doći bez napora - biće potrebno strpljenje i posvećenost, ali oni koji se ne plaše rada vidjeće konkretne rezultate.

Od početka godine do 2. juna Jupiter neće posebno uticati na karijeru, ali od 2. juna do 31. oktobra ova planeta prelazi u petu kuću i značajno jača vašu poziciju na poslu. Ovo je izuzetno povoljan period za napredovanje, dobijanje podrške, kreativne projekte, ali i povećanje prihoda. Nakon 31. oktobra Jupiter ulazi u šestu kuću, gdje tradicionalno nema svoju najbolju snagu, a rezultati mogu biti solidni ukoliko radite pošteno i organizovano. Ovaj spoj donosi uspjeh kroz disciplinu, istrajnost i spremnost da se uhvatite u koštac sa zahtjevnim zadacima. Povremeni tranziti Sunca tokom godine takođe će vam otvoriti vrata ka boljim prilikama.

Godišnji horoskop za Ribe za ljubav u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026, Ribe mogu da očekuju stabilnu i povoljnu godinu kada je riječ o ljubavi. Tokom najvećeg dijela godine, na vašoj petoj kući neće biti dugotrajnog negativnog uticaja, što ljubavne odnose čini mirnijim i emotivno ispunjenijim. Tek od 5. decembra kratkotrajni uticaj planeta može da unese blage nesporazume, ali ovaj period traje samo 26 dana i neće ostaviti dublje posljedice.

Prvi dio godine, sve do jeseni, protiče pod veoma povoljnim okolnostima, otvaraju se vrata za toplije emocije, više razumijevanja i spontanu bliskost. Posebno lijep period dolazi između 2. juna i 31. oktobra, kada vam ljubavni život postaje najintenzivniji i najispunjeniji. Za slobodne Ribe, ovaj period donosi priliku za susret sa osobom koja bi mogla da bude "prava". Oni koji razmišljaju o ulasku u brak ili ozvaničenju veze, tokom ovog perioda mogli bi da naprave važne korake naprijed, posebno ako u natalnoj karti postoji pokazatelj za mješoviti brak. Nakon 31. oktobra, energija se lagano stišava: Jupiter više ne daje snažnu podršku, pa odnosi mogu djelovati tiši, sa manje entuzijazma.

Godišnji horoskop za Ribe za zdravlje u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026, Ribe mogu da očekuju promjenljivo zdravstveno stanje tokom godine i to zbog Saturnovog boravka u njihovoj prvoj kući, te se kod mnogih mogu javiti nadimanje, gasovi, zatvor, ali i osjećaj umora, pospanosti i opšte tromosti.

Tokom godine nisu isključene ni povremene povrede ili iscrpljenosti usljed nepovoljnog uticaja Sunca i Marsa. Ipak, vaš vladar Jupiter donosi određenu zaštitu. Od početka godine do 2. juna boravi u četvrtoj kući, gdje vas štiti od većih komplikacija. Nakon toga, od 2. juna do 31. oktobra, Jupiter prelazi u položaj koji postaje izuzetno povoljan za zdravlje. U tom periodu mnogi će osjetiti jačanje vitalnosti, povlačenje starih tegoba i stabilniji imunitet, ali uz obavezan oprez po pitanju ishrane.

Poslije 31. oktobra Jupiter ponovo ulazi u nepovoljnu zonu, pa je kraj godine, naročito posljednja dva mjeseca, osetljiviji. Ribe koje već imaju probleme sa stomakom, plućima, nesanicom, nemirom, kičmom ili donjim dijelom nogu trebalo bi da obrate dodatnu pažnju na sebe i da izbjegavaju nepažnju ili pretjerano iscrpljivanje.

