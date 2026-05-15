Dnevni horoskop za 15. maj 2026: Ovan presjeca dilemu, Bik dobija šansu za zaradu, a vi?

Dnevni horoskop za 15. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: Shutterstock

Ovan

Posao: Danas konačno završavate pitanje koje vas dugo opterećuje. Ljubav: Partner želi jasniji odgovor i manje neodlučnosti. Zdravlje: Moguća nervoza – prijaće vam fizička aktivnost.

Bik

Posao: Otvara se prilika za dodatnu zaradu ili pametnu kupovinu. Ljubav: Neko vam pokazuje pažnju na vrlo direktan način. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Blizanci

Posao: Vaše riječi danas imaju veliku težinu, iskoristite to mudro. Ljubav: Flert i dopisivanje mogu prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Umor se nagomilao – odmor vam je neophodan.

Rak

Posao: Dan je odličan za završavanje zaostalih obaveza i sređivanje papira. Ljubav: Tražite više nežnosti i sigurnosti od voljene osobe. Zdravlje: Potreban vam je mir i manje stresa.

Lav

Posao: Dobijate potvrdu da vaš trud nije bio uzaludan. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Energija je dobra, ali je čuvajte za važne stvari.

Djevica

Posao: Danas ste maksimalno fokusirani i rješavate ono što drugi odlažu. Ljubav: Sitnice vas nerviraju više nego inače – ne pretjerujte sa kritikama. Zdravlje: Moguća osjetljivost stomaka.

Vaga

Posao: Povoljna vijest stiže preko poznanstva ili starog kontakta. Ljubav: Novo poznanstvo može vas prijatno iznenaditi. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora.

Škorpija

Posao: Dan je dinamičan i zahtjeva brze odluke. Ljubav: Strasti su naglašene, ali pazite da ne planu rasprave. Zdravlje: Moguć pad energije zbog napetosti.

Strijelac

Posao: Ideja koju dugo nosite sada dobija konkretan oblik. Ljubav: Iskren razgovor rješava jednu veliku dilemu. Zdravlje: Prijaće vam šetnja i boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Završavate važan posao i osećate veliko olakšanje. Ljubav: Partner očekuje više pažnje i prisutnosti. Zdravlje: Umor je izražen – usporite ritam.

Vodolija

Posao: Kreativno rješenje danas vam donosi prednost nad drugima. Ljubav: Neočekivan susret pokreće emocije. Zdravlje: Više boravite na svježem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka pravoj odluci – vjerujte sebi. Ljubav: Javlja se osoba iz prošlosti ili sjećanje koje vas pokreće. Zdravlje: Osetljivost je pojačana, čuvajte energiju.



