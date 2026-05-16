Dnevni horoskop za 16. maj: Škorpija pod stresom, Bikovi bacaju pare

Dnevni horoskop za 16. maj

Ovan

Posao: Danas vas čeka odluka koja mijenja tok jednog plana koji dugo stoji u mjestu. Ljubav: Partner očekuje više inicijative i jasnije pokazivanje emocija. Zdravlje: Napetost u tijelu – prijaće vam fizička aktivnost ili šetnja.

Bik

Posao: Fokus je na finansijama i izbjegavajte impulsivne kupovine. Ljubav: Neko iz okruženja pokazuje interesovanje, ali vi ste i dalje oprezni. Zdravlje: Moguća osjetljivost stomaka.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam otvara vrata – važan razgovor donosi novu priliku. Ljubav: Flert se razvija spontano, ali vi zadržavate kontrolu. Zdravlje: Pad energije u drugom dijelu dana.

Rak

Posao: Završavate obaveze koje ste odlagali i time sebi skidate teret. Ljubav: Potreba za sigurnošću je pojačana i tražite više bliskosti. Zdravlje: Prijaće vam mir i odmor.

Lav

Posao: Dobijate potvrdu ili pohvalu koja vam vraća motivaciju. Ljubav: Privlačite pažnju, ali ne ulazite u površne odnose. Zdravlje: Više energije nego prethodnih dana.

Djevica

Posao: Dan za preciznost – sitni detalji danas prave veliku razliku. Ljubav: Previše analizirate partnerove reči. Zdravlje: Moguća napetost u varenju.

Vaga

Posao: Otvara se prilika kroz saradnju ili novi kontakt. Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije koje ste potisnuli. Zdravlje: Potreban vam je bolji ritam odmora.

Škorpija

Posao: Brze odluke donose rezultate, ali izbjegavajte impulsivnost. Ljubav: Strasti su jake, ali i tenzije lako rastu. Zdravlje: Stres utiče na san.

Strijelac

Posao: Ideje koje ste ranije imali sada dobijaju potvrdu u praksi. Ljubav: Otvoren razgovor rješava nedoumice. Zdravlje: Prija vam kretanje i boravak napolju.

Jarac

Posao: Završavate važan zadatak i ulazite u mirniju fazu. Ljubav: Partner traži više vremena i prisustva. Zdravlje: Osjećaj umora – usporite.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može donijeti neočekivanu korist. Ljubav: Neočekivan susret pokreće emocije. Zdravlje: Više boravka na svježem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi u pravom smjeru – ne ignorišite osjećaj. Ljubav: Moguć kontakt iz prošlosti koji vas uzdrmava. Zdravlje: Povećana osjetljivost i potreba za odmorom.

