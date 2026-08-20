Dnevni horoskop za 20. avgust: Zvijezde jednom znaku donose sreću, drugi mora dobro da razmisli

Dnevni horoskop za 20. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom koja može imati dugoročan uticaj na vaš posao. Ljubav: Partner vam danas pokazuje osjećanja kroz postupke, a ne riječi. Slobodni Ovnovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju često viđaju. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Jedna informacija menja način na koji gledate na poslovnu situaciju. Ljubav: Moguće je pomirenje nakon kraće rasprave. Slobodni Bikovi ne bi trebalo da odbiju poziv na druženje. Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost i više vode.

Blizanci

Posao: Danas možete završiti nešto što vam je duže vrijeme oduzimalo pažnju. Ljubav: Neočekivan susret budi emocije koje ste pokušavali da potisnete. Zauzeti Blizanci želeće više slobode. Zdravlje: Ne preskačite obroke.

Rak

Posao: Vaš trud primjećuje osoba koja može imati važnu ulogu u vašem daljem napretku. Ljubav: Osjećate potrebu za sigurnošću i iskrenošću. Slobodni Rakovi mogli bi da dobiju poruku koja ih vraća u prošlost. Zdravlje: Moguća je pojačana osjetljivost zbog umora.

Lav

Posao: Danas možete dobiti priliku koju niste očekivali, ali ćete morati brzo da reagujete. Ljubav: Privlačnost između vas i jedne osobe postaje sve očiglednija. Zauzeti Lavovi uživaju u pažnji partnera. Zdravlje: Energija je dobra, ali nemojte pretjerivati sa obavezama.

Djevica

Posao: Sitnica koju danas primijetite može vam pomoći da spriječite veći problem. Ljubav: Partneru je potrebna vaša podrška više nego savjet. Slobodne Djevice mogu započeti zanimljivu komunikaciju preko društvenih mreža. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Vaga

Posao: Razgovor sa kolegom ili nadređenim donosi vam jasniju sliku o onome što slijedi. Ljubav: Moguće je lijepo iznenađenje od osobe koja vam je važna. Slobodne Vage privlači neko potpuno drugačiji od njihovog uobičajenog tipa. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor.

Škorpija

Posao: Ne otkrivajte sve planove drugima dok ne budete sigurni da je pravi trenutak. Ljubav: Intenzivne emocije mogu dovesti do važnog razgovora sa partnerom. Slobodne Škorpije mogu primijetiti da ih neko posmatra sa posebnom pažnjom. Zdravlje: Oslobodite se nagomilane napetosti.

Strijelac

Posao: Danas možete dobiti potvrdu da ste pre nekoliko dana napravili dobar potez. Ljubav: Spontanost vam donosi više zadovoljstva nego pravljenje velikih planova. Slobodni Strijelčevi mogu upoznati nekoga tokom izlaska ili putovanja. Zdravlje: Prijaće vam više kretanja.

Jarac

Posao: Finansijska odluka zahteva hladnu glavu i dobro promišljanje. Ljubav: Ne dozvolite da poslovne brige utiču na odnos sa partnerom. Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu iz poslovnog okruženja. Zdravlje: Moguća je napetost u leđima.

Vodolija

Posao: Vaša ideja danas može dobiti podršku od osobe koja vam je do sada djelovala nezainteresovano. Ljubav: Jedan iskren razgovor može promijeniti dinamiku odnosa. Slobodne Vodolije očekuje zanimljivo poznanstvo. Zdravlje: Potrebno vam je manje vremena uz telefon i računar.

Ribe

Posao: Intuicija vam govori da ne prihvatate prvu ponudu koja se pojavi. Ljubav: Partner vam otkriva nešto što dugo nije umio da kaže. Slobodne Ribe mogu se iznenaditi sopstvenim emocijama prema jednoj osobi. Zdravlje: Osjetljiviji ste na promene raspoloženja i umor.