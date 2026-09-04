Dnevni horoskop za petak, 4. septembar: Rakovi uživaju u ljubavi, Vage rješavaju poslovne probleme

Zvijezde donose različita iskušenja i prilike za svih 12 horoskopskih znakova.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pogledajte šta vam petak donosi na polju posla, ljubavi i zdravlja, kao i koji savjet vam može pomoći da dan provedete mirnije i uspješnije.

Ovan

Posao: Pred vama je dinamičan dan u kojem ćete morati brzo da reagujete na nove zadatke. Ne trošite energiju na rasprave sa kolegama, već se fokusirajte na ono što možete da završite.

Ljubav: Partner može očekivati više pažnje nego što ste trenutno spremni da pružite. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih zainteresovati.

Zdravlje: Moguća je napetost i osjećaj iscrpljenosti. Kratak odmor tokom dana dobro će vam doći.

Savjet: Ne morate uvijek biti prvi u svemu.

Bik

Posao: Stabilnost vam je danas važnija od rizika i dobro je da se držite provjerenog plana. Jedan razgovor može otvoriti mogućnost za bolju saradnju.

Ljubav: U vezi je moguć mirniji i topliji period, posebno ako otvoreno pokažete emocije. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom koju nisu zaboravili.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i nemojte preskakati obroke. Više kretanja pomoći će vam da se osjećate bolje.

Savjet: Strpljenje danas radi u vašu korist.

Blizanci

Posao: Bićete puni ideja, ali pokušajte da ne započinjete previše stvari odjednom. Dobar razgovor sa nadređenima može vam donijeti korisne informacije.

Ljubav: Očekujte više komunikacije i zanimljivih razgovora. Slobodni Blizanci mogli bi da privuku pažnju osobe koju već neko vrijeme poznaju.

Zdravlje: Mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Napravite pauzu od telefona i društvenih mreža.

Savjet: Ne donosite zaključke prije nego što čujete cijelu priču.

Rak

Posao: Na poslu ćete biti odgovorni i efikasni, pa bi vaš trud mogao biti primijećen. Ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što želite da pomognete.

Ljubav: Zvijezde vam donose lijepu atmosferu u emotivnom životu. Slobodni Rakovi mogli bi doživjeti prijatan susret koji će probuditi emocije.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora. Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje.

Savjet: Stavite sebe danas na listu prioriteta.

Lav

Posao: Imate dovoljno samopouzdanja da preuzmete inicijativu, ali nemojte zanemariti mišljenje drugih. Finansijska odluka zahtijeva dodatnu pažnju.

Ljubav: Partner će željeti da osjeti vašu bliskost, a ne samo da čuje lijepe riječi. Slobodni Lavovi mogli bi započeti zanimljivu komunikaciju.

Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali pazite da ne pretjerate sa obavezama. Pronađite vrijeme za opuštanje.

Savjet: Ne mora svaka bitka biti vaša.

Djevica

Posao: Dan je povoljan za završavanje zaostalih obaveza i sređivanje detalja. Vaša preciznost može spriječiti grešku koja bi kasnije napravila problem.

Ljubav: U emotivnim odnosima biće vam potrebna sigurnost i iskrenost. Slobodne Djevice mogu biti privučene osobom koja djeluje ozbiljno i stabilno.

Zdravlje: Stres bi mogao uticati na raspoloženje i koncentraciju. Pokušajte da dan ne završite razmišljajući o poslu.

Savjet: Nije sve potrebno analizirati do posljednjeg detalja.

Vaga

Posao: Pred vama je dan u kojem možete riješiti problem koji vas duže vrijeme opterećuje. Budite diplomatični, ali jasno recite šta želite.

Ljubav: Partner će cijeniti vašu pažnju i spremnost na razgovor. Slobodne Vage mogle bi dobiti poruku koja će ih iznenaditi.

Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Kratka šetnja može vam popraviti raspoloženje.

Savjet: Ne pristajte na nešto samo da biste izbjegli konflikt.

Škorpija

Posao: Intuicija će vam biti odličan saveznik, naročito u komunikaciji sa kolegama. Ne otkrivajte svoje planove svima dok ne budete sigurni u njih.

Ljubav: Emocije su intenzivne, pa je moguća i ljubomora. Slobodne Škorpije mogu se naći u situaciji u kojoj će biti teško sakriti privlačnost.

Zdravlje: Potrebno vam je rasterećenje od nakupljene napetosti. Odmor i kvalitetan san neka budu prioritet.

Savjet: Ne tražite skrivene poruke tamo gdje ih možda nema.

Strijelac

Posao: Dan vam donosi nove ideje i želju da promijenite rutinu. Ne žurite sa odlukom koja može imati dugoročne posljedice.

Ljubav: U vezi će vam prijati spontanost i zajednički izlazak iz svakodnevice. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga preko prijatelja ili društvenih aktivnosti.

Zdravlje: Osjećate nalet energije, ali ipak napravite pauzu kada osjetite umor. Više vremena na otvorenom pozitivno će uticati na vas.

Savjet: Ponekad je dobro zastati prije nego što krenete dalje.

Jarac

Posao: Odgovornost koju pokazujete može vam donijeti poštovanje kolega i nadređenih. Ne dozvolite da vas tuđe kašnjenje natjera da požurujete sopstvene odluke.

Ljubav: Partneru je potrebna vaša emocionalna prisutnost, čak i ako to ne traži direktno. Slobodni Jarčevi mogli bi početi da razmišljaju o osobi iz poslovnog okruženja.

Zdravlje: Umor se može nagomilati ako cijeli dan provedete u obavezama. Odvojite vrijeme za odmor.

Savjet: Ne mora sve biti završeno danas.

Vodolija

Posao: Kreativnost će vam pomoći da pronađete rješenje tamo gdje ga drugi ne vide. Izbjegavajte nepotrebne rasprave sa ljudima koji ne razumiju vaš način rada.

Ljubav: Moguće je iznenađenje koje će osvježiti odnos sa partnerom. Slobodne Vodolije mogle bi osjetiti snažnu hemiju sa nekim potpuno neočekivanim.

Zdravlje: Potrebno vam je više ravnoteže između aktivnosti i odmora. Obratite pažnju na san.

Savjet: Ne bježite od promjene samo zato što vam je nepoznata.

Ribe

Posao: Bićete intuitivni i dobro ćete procjenjivati ljude oko sebe. Ipak, važne poslovne odluke donosite na osnovu činjenica, a ne samo osjećaja.

Ljubav: Romantična atmosfera pogoduje zbližavanju sa partnerom. Slobodne Ribe mogle bi se zainteresovati za osobu koja im od početka djeluje poznato i blisko.

Zdravlje: Emocionalna iscrpljenost može uticati na fizičku energiju. Pronađite vrijeme za nešto što vas smiruje.

Savjet: Slušajte intuiciju, ali provjerite činjenice.