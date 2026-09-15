"Lilit će izvući vaš alter ego“: Detaljna prognoza astrologa, evo šta Crni Mjesec u Jarcu donosi svakom znaku

Od 15. septembra Crni Mesec menja znak i pokreće devet mjeseci karmičkih lekcija. Da li ste spremni da saznate šta to znači za vas?

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Prema mitologiji, Lilit je zao ženski duh. Od 15. septembra ulazi u sazviježđe Jarca i narednih devet mjeseci podsjećaće sve znakove horoskopa na njihov karmički teret. Više o ovom astrološkom događaju govori astrolog Julija Gikis.

Za Lilit ne postoji laka ili teška karma. Prema mom shvatanju, ona živi u nama poput hirovitog demona koji nas navodi na grijehe. Njen najvažniji zadatak jeste da vrati karmičke dugove iz prethodnih života. Lilit nas ne pritiska samo zbog naših prošlih dugova, već pamti i dugove naših predaka, kaže astrolog.

Proučavajući Lilit, možemo da pronađemo objašnjenje za mnoge situacije u životu. S druge strane, da nje nema, možda nikada ne bismo saznali zbog čega baš određeni grijeh ne smijemo da počinimo. Ona lako stvara zavisnost, ruši odnose i podstiče na prestupe i nemoralne postupke. Čini to kako bi čovjek shvatio da posle takvih postupaka slijedi kazna.

Potrebno je razumjeti je, osjetiti, proučavati i pronaći način da se s njom "dogovorimo". Međutim, taj dogovor zapravo sklapamo sami sa sobom kako ne bismo učinili ono na šta nas ona snažno navodi. Ne treba je kriviti jer je njen zadatak upravo da čovjeku pokaže njegove slabe tačke.

Na svakih devet meseci Lilit prelazi u novo sazvježđe. Prethodnih devet mjeseci prolazila je kroz sazvježđe Strijelca. Koje ste lekcije izvukli i imate li čega da se prisjetite? Ova karmička tačka sada prelazi u novo sazvježđe, što donosi drugačiju prognozu za svaki znak Zodijaka. U nastavku pročitajte upozorenja za narednih devet mjeseci!

Kako će prelazak Lilit u Jarca uticati na svaki znak Zodijaka?

OVAN

Vaš najvažniji zadatak biće da ostanete čvrsto na zemlji. Lilit će sada najlakše stvarati iluzije povezane sa karijerom i novim poslom. Može vam se učiniti da se negdje drugdje više zarađuje, lakše dolazi do rukovodećeg položaja ili postoje bolje mogućnosti za razvoj. Upravo u tome leži zamka. Obratite pažnju na ono što već imate i nemojte da zaboravite svoje znanje, iskustvo i talente.

BIK

"Trava je uvijek zelenija s druge strane". Sjetite se ove izreke svaki put kada pomislite da bi vam preseljenje sigurno poboljšalo život. Sve što je daleko, može da vam djeluje privlačno, uzbudljivo i zabavno. Ako se budete vraćali na prvu rečenicu svoje prognoze, možda Lilit neće ni morati da vam održi lekciju.

BLIZANCI

Veliki novac podrazumijeva mnogo rada i veliku odgovornost. U mislima djeluje sasvim jednostavno pokrenuti posao, uložiti novac i ostvarivati zaradu, ali u stvarnosti je takav poduhvat mnogo složeniji. Blizancima se savjetuje da jačaju nervni sistem i da svim situacijama pristupaju filozofski i smireno.

RAK

Lilit će sa "velikom ljubavlju" pristupiti vašim odnosima. Unijeće nemir u svako partnerstvo za koje ste vjerovali da je idealno. Rakovi se smatraju porodičnim ljudima, ali porodica nema isto značenje za svakoga. Lilit upozorava na jedno. U porodici ne sme biti izdaje i laži, dok se u svim dogovorima moraju poštovati pravila, iskrenost i međusobno povjerenje.

LAV

Zdravlje će tokom ovog perioda biti izuzetno važna tema. Neće biti riječi samo o vašem zdravlju, već i o zdravlju cijele porodice. Pod uticajem Lilit, mogu da se nađu čak i kućni ljubimci. Pred vama je ozbiljan zadatak da što bolje sačuvate svoje zdravlje i zdravlje najbližih. Moguće je i nezadovoljstvo poslom, koje će se ispoljavati kroz razdražljivost i želju da date otkaz. Važno je da sačuvate ono što vrijedi ili da dobro proverite novu poslovnu ponudu kako se obećavajuća prilika ne bi pokazala kao prazna priča.

DJEVICA

Lilit će vam šaputati da ste prava kraljica ili izuzetni kralj. Drugim riječima, preuveličavaće vaš značaj. Potrudite se da se ne promijenite i da sebi ne stavite zamišljenu krunu na glavu, osim ako se zaista ne spremate za takmičenje ljepote. Mada bi vas Lilit mogla pratiti čak i tamo. Tokom ovog perioda imaćete mnogo maštarija, gotovo u svim oblastima života.

VAGA

Lilit će uticati na porodične odnose. Rođaci i roditelji bi tokom ovog perioda u vašim očima mogli da postanu čak i neprijatelji. Lilit će vam šaputati da vam roditelji nešto duguju i da su obavezni da ispune vaša očekivanja. Nemojte da zaboravite šta je porodica učinila za vas i u kojim trenucima je bila uz vas. Jednaku pažnju posvetite i porodici koju ste sami stvorili, jer je u njoj potrebno sačuvati mir i ljubav.

ŠKORPIJA

Odnosi sa rođacima mogli bi da vam donesu ozbiljne izazove. Pojaviće se teme koje će izazvati razdor, jer će svako željeti da ostane pri svom mišljenju, ali i da po svaku cijenu dokaže da je u pravu. Problemi i nejasnoće mogu da se pojave i u vezi sa automobilom, zbog čega se posebno savjetuje poštovanje saobraćajnih propisa. Dobro pazite i na riječi koje izgovarate.

STRIJELAC

Koliko će vam novca stići, a koliko će zatim nestati? Lilit stvara zamku u materijalnoj sferi. Neočekivano biste mogli da dobijete veću sumu novca, koja će jednako brzo otići. Biće to svojevrsna provjera vašeg karaktera. Zarađujte legalno, pošteno i u skladu sa pravilima i zakonom. Tako će vas Lilit makar nakratko ostaviti na miru.

JARAC

Sa vama će Lilit razgovarati na poseban način jer upravo 15. septembra ulazi u vaš znak. Izvući će na površinu vaš alter ego, pa bi vaše postupke drugima moglo da bude teško da razumiju. Vaše ponašanje, misli i osjećanja mogu da se promijene. Ni po koju cijenu ne rušite sopstvenu stabilnost. Nemojte da umišljate da predstavljate silu zla niti da će preko vas drugi ljudi dobiti ono što su zaslužili. Takvim ponašanjem kaznićete jedino sebe.

VODOLIJA

Iluzije, loše društvo i negativni uticaji kružiće oko vas zajedno sa Lilit. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu rođenu u znaku Vodolije, jer će željeti da isprobaju sve što djeluje primamljivo i zabranjeno. Odraslima će biti nešto lakše da odagnaju loše misli. Razgovor sa psihologom mogao bi da bude koristan, kao i iskrenost i otvorenost prema bliskim ljudima.

RIBE

Lilit će preokrenuti vaše planove baš kada konačno budete spremni da ih ostvarite. Najprije će stvoriti iskušenje i uvjerenje da je pred vama perspektivna prilika, a zatim će vam na težak i napet način pokazati da joj ne treba vjerovati. Pod njenim uticajem naći će se vaše okruženje, novi projekti, planovi i pogledi na život. Da bi neki plan imao šansu da uspije, najprije ga detaljno stavite na papir. U odnosima sa drugima nemojte da donosite zaključke umjesto njih.

(MONDO)