Dnevni horoskop za 7. oktobar: Jedan znak dobija novac, drugi ljubavnu šansu, trećem prijeti izdaja...

Dnevni horoskop za 7. oktobar – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom koja može imati dugoročan uticaj na vaš posao. Ljubav: Partner vam pokazuje da mu je potrebna vaša podrška, dok slobodni Ovnovi mogu započeti zanimljiv razgovor. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Moguće je da ćete danas dobiti pohvalu ili potvrdu da ste na dobrom putu. Ljubav: Jedan iskren razgovor može riješiti nesporazum koji se dugo ponavlja. Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost i više vremena na svježem vazduhu.

Blizanci

Posao: Neočekivana promjena plana tjera vas da budete snalažljiviji nego inače, ali uspijevate da se prilagodite. Ljubav: Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja će ih zaintrigirati, dok zauzeti žele više uzbuđenja u vezi. Zdravlje: Ne preskačite obroke.

Rak

Posao: Danas možete napraviti važan korak u vezi sa ciljem koji ste do sada odlagali. Ljubav: Potrebno vam je više nježnosti, a partner bi mogao da vas iznenadi lijepim gestom. Zdravlje: Umor se nakuplja, pa usporite kad god možete.

Lav

Posao: Neko će se osloniti na vas u važnom trenutku, a vi ćete pokazati da ste dorasli zadatku. Ljubav: Privlačnost između vas i jedne osobe postaje sve očiglednija. Zdravlje: Čuvajte energiju i ne preuzimajte više obaveza nego što možete da iznesete.

Djevica

Posao: Detalj koji su drugi previdjeli danas može biti ključan za uspješno rješavanje problema. Ljubav: Nemojte očekivati da partner sam pogodi šta vam je potrebno – recite otvoreno. Zdravlje: Moguća je osjetljivost stomaka.

Vaga

Posao: Pred vama je razgovor koji može promijeniti vaš pogled na jednu poslovnu situaciju. Ljubav: Slobodne Vage mogu dobiti poziv koji nisu očekivale, dok zauzeti žele da provedu više vremena nasamo sa partnerom. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Škorpija

Posao: Nečiji potez može vas iznenaditi, ali vam istovremeno pokazati kome možete da vjerujete. Ljubav: Danas ćete željeti jasne odgovore i teško ćete pristajati na polovična objašnjenja. Zdravlje: Pazite na napetost i potrebu da sve držite pod kontrolom.

Strijelac

Posao: Jedna vijest može vam otvoriti mogućnost koju niste imali u planu. Ljubav: Partner želi da napravite plan koji će vas oboje obradovati, a slobodni Strijelčevi mogu obnoviti kontakt sa zanimljivom osobom. Zdravlje: Više kretanja pomoći će vam da se osjećate bolje.

Jarac

Posao: Nešto što je dugo bilo neizvjesno danas konačno dobija konkretniji oblik. Ljubav: Ne vraćajte se na stare rasprave ako želite mir u odnosu. Zdravlje: Moguća je ukočenost leđa zbog dugog sjedenja.

Vodolija

Posao: Vaša originalna ideja može privući pažnju osobe koja odlučuje o važnim stvarima. Ljubav: Jedna poruka može pokrenuti emocije koje ste pokušavali da potisnete. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora od telefona i računara.

Ribe

Posao: Danas nećete imati sve odgovore odmah, ali intuicija će vas dobro usmjeriti. Ljubav: Bliskost sa partnerom raste kroz razgovor bez skrivanja emocija. Slobodne Ribe mogu se iznenaditi nečijim interesovanjem. Zdravlje: Obratite pažnju na san i raspoloženje.

(Lepa i srećna/Mondo)