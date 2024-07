"Spremamo se za napad Rusije, scenario kao u Donbasu": Drugi čovjek njemačke vojske zabrinut za bezbjednost

Nemački zvaničnik izjavio je da uskoro očekuje napad Rusije na teritoriji pod kontrolom Alijanse.

Markus Faber, predsjednik Odbora za odbranu i drugi čovjek u Ministarstvu odbrane poslije ministra Borisa Pistorijusa, rekao je za "Folkštim" da uskoro očekuje ruski napad na teritoriju NATO saveza, prenosi "Bild". Zapitao se šta će se dogoditi ukoliko ruski predsjednik Vladimir Putin odluči da, na primjer, zauzme nekoliko sela u Estoniji.

"Šta ako Rusija odluči, na srednji rok, da zauzme nekoliko estonskih sela, na primjer? Trenutno mislim da je ovo najopasniji scenario. I slijedi pitanje: Da li onda imamo obavezu da uđemo u rat", zapitao se Faber.

On dalje navodi da baltičke zemlje pretpostavljaju da bi mogle da budu napadnute 2027. godine. Smatra da se one za to već pripremaju.

"Bundesver očekuje mogući napad na teritoriju NATO od 2029. godine", tvrdi Faber.

On se potom prisjetio scenarija iz Donbasa u Ukrajini iz 2014. godine. On pravi paralelu sa tim i postavlja primjer gdje bi mogli uniformisani ljudi bez obilježja da upadnu u pogranična sela u Estoniji i da "najave aneksiju tih teritorija Rusiji".

"Sa 1,1 milion stanovnika, Estonija je najmanja od tri baltičke države i mnogi ljudi ruskog porijekla žive u pograničnom području sa Putinovim carstvom", dodao je Faber.

On je razgovor zaključio riječima da sve NATO članice, uključujući i Njemačku, moraju da budu spremne za takvu situaciju u budućnosti. Njegova država je, kako kaže, u fazi priprema, a rekao je i da bi Njemačka morala da troši mnogo više odsto od svog BDP-a nego koliko troši sada - 2 odsto.

"Mnogi na Baltiku vide Putina kao siledžiju iz školskog dvorišta. Njega mogu da zaustave samo oni koji imaju snage i koji je pokazuju", podvukao je Faber.

