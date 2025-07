Poginula Trampova saradnica: Doživjela tešku nesreću, skrenula sa puta i upala u provaliju od 107 metara

Od siline sudara, ona je s vozilom skliznula s puta i pala u provaliju duboku 107 metara.

Izvor: instagram/hutchins_sophia

Sofija Hačins, dugogodišnja prijateljica Kejtlin Džener i i bivša saradnica Trampove kampanje, poginula je u nesreći vozeći terensko vozilo (ATV) u blizini kuće zvijezde rijalitija „Keeping Up“ u Malibuu, prema navodima medija.

Kako je prenio TMZ, pozivajući se na policijske i porodične izvore, 29-godišnja Hačins je u srijedu vozila kvad po putu u blizini kuće Kejtlin Džener kada je udarila u zadnji dio automobila u pokretu.

Od siline sudara, ona je s vozilom skliznula s puta i pala u provaliju duboku 107 metara. Na licu mjesta je proglašena mrtvom. Niko drugi nije povrijeđen u nesreći.

Kejtlin Džener se nije oglašavala povodom smrti prijateljice. Nije poznato gdje se Džener nalazila u trenutku tragedije.

Džener i Hačins, koja je takođe transrodna, prvi put su se upoznale 2015. godine, ubrzo nakon što je Džener, sada 75-godišnjakinja, objavila svoju tranziciju. Hačins se pojavila u nekoliko epizoda popularne E! dokumentarne serije „I am Cait“, koja je pratila njen život nakon tranzicije.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Sofija je rođena u Belvjuu, u saveznoj državi Vašington, i pohađala je Univerzitet Peperdin, gdje je diplomirala ekonomiju i finansije. Tokom treće godine studija, dala je ostavku na mjesto predsjednice generacije 2018. kako bi završila proces svoje rodne tranzicije.

Hačins je 2016. godine navela da joj je Džener bila inspiracija za tranziciju, rekavši da joj je intervju olimpijske šampionke, u kojem je objavila promenu pola, pomogao da shvati da je „u redu“ da se tranzicija sprovede.

"Učinila da sve to za mene postane mnogo stvarnije - da normalni i uspješni ljudi to rade i da su dobro kada to urade," rekla je Hačins u jednom istraživačkom članku Univerziteta. Nakon intervjua, odlučila je da krene u potpunu tranziciju.

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Po završetku studija osnovala je kompaniju za proizvodnju krema za sunčanje Lumasol i postala menadžerka Kejtlin Džener.

Tokom predsedničkih izbora 2024. godine, bila je i predstavnica kampanje predsjednika Donalda Trampa, pojavljujući se na nekoliko televizija podržavajući ga. U februaru 2024. godine slikala se s Trampom na sastanku u Mar-a-Lagu.

(Telegraf/Mondo)