Havijer Milej trijumfovao na izborima u Argentini: Trampov veliki saveznik učvrstio vlast u Kongresu

Stranka argentinskog predsjednika Havijera Mileija osvojila je 40,8 odsto glasova koji će odlučiti o zastupnicima izabranim u donji dom zemlje u poređenju sa 24,5 odsto koje su osvojili njeni protivnici..

S više od 90 posto prebrojanih glasova, Mileijeva stranka La Libertad Avanza trebalo bi da ima 64 mesta naspram 31 za peroniste.

To označava snažnu pobjedu Mileija, čija stranka zajedno sa svojim saveznicima treba 86 glasova u donjem domu kako bi spriječila protivnike da ponište predsjednički veto.

Mileji je ciljao ojačati svoju skromnu manjinu u Kongresu i održati podršku američkog predsjednika Donalda Trampa, čija je administracija nedavno Argentini pružila veliku finansijsku pomoć, ali je zaprijetila povlačenjem ako Mileji ne bude dobro prošao na izborima.

Analitičari su uoči izbora rekli da bi više od 35 odsto glasova bio pozitivan ishod za Mileijevu vladu i da bi mu to moglo omogućiti, kroz saveze s drugim strankama, da blokira napore opozicionih zastupnika da ponište njegove veto na zakone za koje je Mileji rekao da ugrožavaju fiskalnu ravnotežu Argentine.

