Supermen u Gani: Heroj iz Brazila donio osmijehe teško bolesnoj djeci

Brazilac Leonardo Mujlert obišao je u kostimu Supermena dječije odjeljenje na tri sprata bolnice u Akri, glavnom gradu Gane, na veliko zadovoljstvo teško bolesnih mališana i njihovih roditelja.

Izvor: CLAUDIA LACAVE / AFP / Profimedia

Djeca sa infuzijama podizala su se da vide superheroja, a oni koji su bili preslabi da stoje uspjeli su da se se osmjehnu, prenosi AFP.

Medicinske sestre su se zaustavljale tokom obilaska pacijenata i snimale događaj telefonima na odjeljenju za onkologiju, a to su činile i iscrpljene majke.

"Išao je od kreveta do kreveta i posvetio pažnju svakom djetetu. Za neke od njih ovo je prvi put da su se nasmijali poslije nekoliko sedmica", rekla je jedna medicinska sestra.

Mjulert, visok gotovo dva metra, bio je obučen u kultno plavo-crveno odijelo i ogrtač Supermena. U stvarnom životu on je advokat specijalizovan za građansko pravo kome su potrebne naočare za čitanje.

On je ovim obilaskom završio sedmodnevnu posjetu Gani, što mu je bilo prvo putovanje u Afriku.

Mjulert, koji je studirao u SAD na osnovu stipendije za košarku, rekao je da je odlučio da na svoj rođendan posjeti Ganu i da se "identifikuje sa kulturom, nasljeđem i srećom".

On je postao poznat 2022. godine, kada ga je na konvenciji ljubitelja stripa u Sao Paulu jedan posjetilac krišom snimio mobilnim telefonom, zapanjen njegovom sličnošću sa filmskom zvijezdom Kristoferom Rivom, koji je glumio Supermena.

(Srna)