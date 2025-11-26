Tri solitera u plamenu, ljudi zarobljeni u stanovima: Dramatični prizori u Hongkongu (FOTO/VIDEO)

Na dramatičnim snimcima mogu da se vide tri kule obavijene dimom i plamenom nakon izbijanja požara u stambenom naselju u Hongkongu.

Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia

Najmanje osam osoba je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio soliter u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su lokalni mediji i policija. BBC javlja da je najmanje četvoro mrtvih.

Požar se proširio na bambusove skele postavljene oko spoljne fasade zgrade, a vatrogasci su pokušavali da obuzdaju plamen koristeći merdevine i vodu sa visine, prenio je AP.

Vatra je prijavljena sredinom popodneva po lokalnom vremenu, a gradska vatrogasna služba podigla je nivo alarma na broj četiri, drugi najviši stepen ozbiljnosti, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Mediji iz Hong Konga navode da su neki povređeni zadobili teške opekotine.

Policija je primila više izvještaja o ljudima zarobljenim u pogođenim stambenim jedinicama.

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames.pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24)November 26, 2025

Tai Po je sjeverni prigradski dio Hong Konga, u blizini granice sa kineskim gradom Šenženom.

HONG KONG : Plusieurs immeubles d'un complexe résidentiel de grande hauteur sont en train d'être ravagés par un spectaculaire incendie dans le district de Tai Po. Au moins quatre morts dont un pompier. Les secours ont reçu de nombreux témoignages de personnes piégées. Le feu…pic.twitter.com/f87hcwh8qg — Infos Françaises (@InfosFrancaises)November 26, 2025

(Blic/MONDO)