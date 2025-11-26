logo
Tri solitera u plamenu, ljudi zarobljeni u stanovima: Dramatični prizori u Hongkongu (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Na dramatičnim snimcima mogu da se vide tri kule obavijene dimom i plamenom nakon izbijanja požara u stambenom naselju u Hongkongu.

Dramatični snimci požara koji je zahvatio solitere u Hongkongu Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia

Najmanje osam osoba je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio soliter u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su lokalni mediji i policija. BBC javlja da je najmanje četvoro mrtvih.

Požar se proširio na bambusove skele postavljene oko spoljne fasade zgrade, a vatrogasci su pokušavali da obuzdaju plamen koristeći merdevine i vodu sa visine, prenio je AP.

Vatra je prijavljena sredinom popodneva po lokalnom vremenu, a gradska vatrogasna služba podigla je nivo alarma na broj četiri, drugi najviši stepen ozbiljnosti, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Mediji iz Hong Konga navode da su neki povređeni zadobili teške opekotine.

Policija je primila više izvještaja o ljudima zarobljenim u pogođenim stambenim jedinicama.

Na dramatičnim snimcima mogu da se vide tri kule obavijene dimom i plamenom nakon izbijanja požara u stambenom naselju.

Tai Po je sjeverni prigradski dio Hong Konga, u blizini granice sa kineskim gradom Šenženom.

(Blic/MONDO)  

