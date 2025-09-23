logo
Stanovi od 9 kvadrata za 500 evra mjesečno: Pogledajte kako izgleda život u najskupljem gradu na svijetu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

U gradu u kojem je svaki kvadrat zlata vrijedan, ljudi su pronašli način da žive u prostoru koji se na prvi pogled čini gotovo nestvarnim.

stan od 9 kvadrata u hong kongu 500 evra Izvor: CFOTO / imago stock&people / Profimedia

Hong Kong, poznat po svojim neboderima i neonskim svjetlima, krije i jedno arhitektonsko čudo koje je istovremeno fascinantno i zastrašujuće. U četvrti Quarry Bay smješten je stambeni kompleks koji lokalci od milja, ali i s dozom ironije, zovu "Čudovište".

Nije riječ o jednoj zgradi, već o pet međusobno povezanih blokova u kojima živi oko 10.000 ljudi. Čitav kompleks obuhvata više od 2.000 stanova, a prizori unutrašnjih dvorišta podsjećaju na scene iz futurističkih filmova.

Iako je Hong Kong već godinama na listi najskupljih gradova na svijetu, upravo ovdje može se pronaći relativno pristupačan smještaj. Vlada je šezdesetih godina prošlog vijeka izgradila ovaj kompleks kako bi obezbijedila stanove za porodice i pojedince sa skromnijim primanjima. Tako su nastali mali, funkcionalni stanovi u kojima se život odvija na svega nekoliko kvadrata.

Na društvenim mrežama i Jutjub kanalima može se pronaći mnoštvo priča ljudi koji su odlučili da život u "Čudovištu" prikažu svijetu. Među njima je i Ešli Kim, koja je nekoliko mjeseci provela u stanu od samo devet kvadrata. Iako zvuči nemoguće, ona je taj mali prostor pretvorila u dom sa krevetom, radnim kutkom, mini-kuhinjom i ostavom.

Cijena ovakvih stanova kreće se od nekoliko stotina evra mjesečno, što je u poređenju sa prosječnim cijenama u Hong Kongu prava rijetkost. Za mnoge stanovnike to nije samo praktično rješenje, već i način da ostanu u gradu koji nikada ne spava, bez obzira na visoke troškove života.

U "Čudovištu" se svakodnevno prepliću hiljade priča, od porodica koje tu žive decenijama, do mladih profesionalaca koji traže svoje mjesto u jednom od najdinamičnijih gradova svijeta. Pogledajte kako izgledaju stanovi od samo 9 kvadrata:

Stan od 9 kvadrata u Hong Kongu
Izvor: YouTube/Ashely Kim

(MONDO)

