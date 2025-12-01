Afrika traži nadoknadu za kolonijalnu eru i vraćanje ukradene imovine

Lideri afričkih zemalja zatražili su na konferenciji u Alžiru priznanje i kriminalizaciju zločina iz ere kolonijalizma, kao i reparacije za afričke narode.

Izvor: Ustupljena fotografija

Diplomate i lideri sastali su se da bi unaprijedili rezoluciju Afričke unije, usvojenu na sastanku ranije ove godine, kojom se poziva na pravdu i nadoknade za žrtve kolonijalizma.

Alžirski ministar spoljnih poslova Ahmed Ataf rekao je u uvodnom govoru da iskustvo Alžira pod francuskom vlašću naglašava potrebu za traženjem nadoknade i vraćanjem ukradene imovine.

On je dodao da bi pravni okvir osigurao da se restitucija ne posmatra ni kao poklon ni kao usluga, prenio je AP.

"Afrika ima pravo da zahtijeva zvanično i eksplicitno priznanje zločina počinjenih nad njenim narodima tokom kolonijalnog perioda, što je neophodan prvi korak ka rješavanju posljedica te ere za koju afričke zemlje i narodi i dalje plaćaju visoku cijenu u smislu isključenosti, marginalizacije i zaostalosti", rekao je Ataf.

Međunarodne konvencije i statuti koje je prihvatila većina zemalja zabranili su kolonijalne prakse, uključujući ropstvo, mučenje i aparthejd.

Povelja UN zabranjuje zauzimanje teritorije silom, ali se eksplicitno ne pominje kolonijalizam.