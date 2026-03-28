Tihi povratak opasne bolesti: U Velikoj Britaniji od meningitisa preminulo 159 osoba

Tihi povratak opasne bolesti: U Velikoj Britaniji od meningitisa preminulo 159 osoba

Autor Dragana Božić
Naučnici sa Univerziteta u Vašingtonu objavili su izvještaj u kojem su naveli da je u Velikoj Britaniji u periodu od godinu dana od meningitisa preminulo 159 osoba, kao i da farmaceuti upozoravaju na pad stope vakcinacije djece i pozivaju na hitne mjere.

Nacionalno farmaceutsko udruženje (NPA) predlaže uvođenje usluge nadoknadne imunizacije za tinejdžere koji nisu primili vakcinu protiv meningitisa i drugih bolesti, prenio je Skaj njuz.

Predsjednik NPA Olivije Pikar upozorio je da trenutna strategija "nije bila prikladna" zbog rastućeg oklijevanja prema vakcinaciji.

Izvještaj navodi da je u Britaniji 2023. godine registrovano 5.150 slučajeva meningitisa, od kojih se 159 završilo smrtnim ishodom, uključujući 84 muškarca i 75 žena.

Globalno, meningitis je izazvao 259.000 smrtnih slučajeva i 2,54 miliona infekcija.

Svjetska zdravstvena organizacija je do 2030. godine postavila cilj da smanji broj slučajeva bakterijskog meningitisa koji može da se spriječi vakcinom za 50 odsto, a smrtnih slučajeva za 70 odsto u odnosu na 2015. godinu.

(Srna)

