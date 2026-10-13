Drama na ulicama Brisela u blizini Evropskog parlamenta: Policajac upucan u glavu tokom potjere za ukradenim kolima

Belgijska prijestonica našla se pod opsadom policijskih i istražnih organa nakon što su u dva odvojena oružana incidenta stradali 41-godišnji otac i pripadnik elitne jedinice, kao i još jedan muškarac čiji identitet nije saopšten.

Izvor: društvene mreže

U dvije pucnjave koje su se tokom noći sa ponedjeljka na utorak dogodile u Briselu poginule su dvije osobe, među kojima i policajac koga je napadač upucao u glavu tokom potjere za ukradenim automobilom.

Belgijsko tužilaštvo potvrdilo je oba slučaja, a istražitelji zasada nisu utvrdili da li su oni povezani, prenose belgijski mediji. Policajac je ubijen u briselskoj opštini Žet dok je pokušavao da zaustavi automobil ukraden tokom oružane krađe vozila.

Prema informacijama belgijskog lista HLN, 41-godišnji policajac pogođen je u glavu tokom potjere. Ukradeni automobil prethodno je otet u Tubizu, gradu u belgijskoj pokrajini Valonski Brabant.

Policajac je bio pripadnik specijalne policijske jedinice za intervencije u opasnim situacijama. Belgijski mediji navode da se zvao Nordin, da je imao 41 godinu i da je bio otac.

Prema izvorima bliskim istrazi, osumnjičeni je tokom potjere otvorio vatru na policiju. U ukradenom automobilu navodno su pronađena tri komada oružja, a belgijski list La Capitale objavio je da je jedan osumnjičeni uhapšen.

FLASH | Nordine, un policier de 41 ans membre de la Brigade anti-agression, a été TUÉ PAR BALLE à Jette, en Belgique, lors de l’interception d’un véhicule volé.Une autre personne a été tuée lors d’une fusillade à Ixelles au cours de la même nuit. Aucun lien n’est établi entre les deux drames à ce stade. (7sur7) — Cerfia (@CerfiaFR)October 13, 2026

Još jedna osoba ubijena u drugom dijelu Brisela

Iste noći dogodila se još jedna smrtonosna pucnjava u briselskoj opštini Iksel, u kojoj je ubijen muškarac. Tužilaštvo je potvrdilo njegovu smrt, ali zasada nije objavilo detalje o okolnostima pucnjave niti identitet žrtve. Na lice mjesta izašli su istražitelji i istražni sudija.

Još nije poznato postoji li povezanost između dvije pucnjave. Iksel je opština u kojoj se nalazi i dio institucija Evropske unije, uključujući zgrade Evropskog parlamenta, ali zasada nema informacija koje bi ukazivale na to da je pucnjava povezana sa Evropskim parlamentom.

"Policajci rizikuju živote kako bi zaštitili druge"

Na smrt policajca reagovao je gradonačelnik Brisela Filip Klos, koji je tokom noći posjetio mjesto pucnjave i izrazio saučešće porodici, prijateljima i kolegama ubijenog policajca.

"Policijski posao je težak. To znamo, ali neki ljudi nisu uvijek svjesni rizika kojima se ti muškarci i žene svakodnevno izlažu kako bi zaštitili druge", poručio je Klos.

Dodao je da policajci svoj posao obavljaju sa velikom odgovornošću, ponekad rizikujući sopstveni život. Belgijsko tužilaštvo najavilo je konferenciju za novinare danas u 14.30 časova, kada bi trebalo da objavi više pojedinosti o oba slučaja.

(Mondo.rs)