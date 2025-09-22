“Znaš šta ide u kovertu…”: Inspektor Grada Banjaluka osuđen na dvije godine zatvora zbog mita

Banjalučanin Duško Babić (44), urbanistički-građevinski inspektor Odsjeka za inspekcijske poslove Grada Banjaluka, osuđen je na dvije godine zatvora za krivično djelo primanje mita. Takođe, izrečena mu je i novčana kazna od 6.000 KM

Oduzeta mu je imovinska korist od 5.000 KM stečena krivičnim djelom i izrečena mjera zabrane obavljanja poslova građevinskog inspektora u trajanju od pet godina.

Presudu je danas izrekao Okružni sud Banjaluka, prvostepena je i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu RS.

Optužen je da je tražio i uzeo novac da bi obustavio građevinske radove za koje nije postojala građevinska dozvola.

U optužnici se navodi da je djelo počinio u periodu od 7. do 13. decembra 2023. godine u Banjaluci, a nakon što je M.M. podnio usmenu prijavu komunalnoj policiji u vezi sa građevinskim radovima jednog banjalučkog investitora.

Babić je optužen da je izvršio inspekcijski nadzor na parceli gdje je bilo potrebno obustaviti radove i srušiti već izvedene, jer investitor nije imao odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova.

“Pozvao je podnosioca prijave M. M. na njegov telefon i rekao mu da je bio na licu mjesta, da zna šta dalje treba raditi, da se radovi odmah moraju zaustaviti na način da se gradilište ograniči trakom jer regulacionim planom na tom mjestu nije predviđena benzinska pumpa. Potom mu je rekao: ‘Da bih ja to sve uradio, moraš spremiti kovertu’, a na pitanje podnosioca prijave M.M. - ‘kakvu kovertu’, odgovorio je: ‘Znaš kakvu kovertu i šta ide u kovertu, pare brate mili, bez toga ja neću raditi ništa”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Babić bio istrajan da posao neće završiti ukoliko ne dobije novac, pa mu je M.M. rekao da će ga čekati koverta kod radnice u firmi njegove supruge.

Babić je, navodi se u optužnici, 8. decembra 2023. godine došao u kancelariju i uzeo kovertu u kojoj je bilo 1.000 KM, da bi potom pozvao M.M.

“Tom prilikom mu je rekao: ‘Pa šta je ovo, ti mene ponižavaš, ti si mene podcijenio, šta je ovo u koverti, pa za 1.000 KM se ne može raditi ništa“, precizirano je u optužnici.

Dodaje se da je zatim tražio da mu se iznos namiri na 5.000 KM, a zatim došao po kovertu u kojoj je bilo još 4.000 KM.

“Nakon toga je sačinio zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru u kojem je konstatovao da se prema utvrđenom stanju na predmetnoj parceli izvode radovi na adaptaciji, za koje nije potrebno pribaviti lokacijske uslove, niti građevinsku dozvolu, te da organ inspekcije nema osnov za dalje postupanje”, zaključeno je u optužnici.

