Nestao muškarac iz Novog Grada, policija moli građane za pomoć

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor intenzivno tragaju za 46-godišnjim Borislavom Antonićem iz Novog Grada, čiji je nestanak prijavljen 28. septembra.

Dizajn bez naslova (17).jpg Izvor: PU Prijedor

Prema izjavama člana porodice koji je prijavio nestanak, Antonić je slabije tjelesne konstitucije, visok oko 170 cm, sa kratkom prosijedom kosom, a posljednji put je viđen 31. avgusta 2025. godine.

Policija apeluje na građane koji prepoznaju osobu sa priložene fotografije ili posjeduju informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 122.

(MONDO)

