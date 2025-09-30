Nestao muškarac iz Novog Grada, policija moli građane za pomoć

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor intenzivno tragaju za 46-godišnjim Borislavom Antonićem iz Novog Grada, čiji je nestanak prijavljen 28. septembra.
Prema izjavama člana porodice koji je prijavio nestanak, Antonić je slabije tjelesne konstitucije, visok oko 170 cm, sa kratkom prosijedom kosom, a posljednji put je viđen 31. avgusta 2025. godine.
Policija apeluje na građane koji prepoznaju osobu sa priložene fotografije ili posjeduju informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 122.
