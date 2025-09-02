logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevara u Laktašima: Novljanin mjesec dana boravio u hotelu bez plaćanja računa

Prevara u Laktašima: Novljanin mjesec dana boravio u hotelu bez plaćanja računa

Autor Nikolina Damjanić
0

V. S. iz Novog Grada osumnjičen je da je od 23. jula do 27. avgusta koristio usluge hotela u Laktašima, koje nije platio.

Novljanin boravio u hotelu u Laktašima i nije platio račun Izvor: Shutterstock

Policija je juče izvršila kriminalističku obradu nad ovim lice koje se sumnjiči za krivično djelo prevara, saopšteno je iz Policijske uprave Banjlauka.

Policija u Banjaluci juče je uhapsila lica iz Banjaluke Ž. G. i N. Đ. nakon što je kod njih pronađena droga.

Kod Ž. G. pronađena je i oduzeta određena količina spida, a kod N.Đ. odzeta je određena količina marihuane.

O ova dva navedena slučaja obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

Službenici Policijske stanice Laktaši u četvrtak, 21. avgusta, uhapsili su lice iz Banjaluke S. T. jer je prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo, odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad hotel

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ