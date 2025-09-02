Prevara u Laktašima: Novljanin mjesec dana boravio u hotelu bez plaćanja računa

V. S. iz Novog Grada osumnjičen je da je od 23. jula do 27. avgusta koristio usluge hotela u Laktašima, koje nije platio.

Izvor: Shutterstock

Policija je juče izvršila kriminalističku obradu nad ovim lice koje se sumnjiči za krivično djelo prevara, saopšteno je iz Policijske uprave Banjlauka.

Policija u Banjaluci juče je uhapsila lica iz Banjaluke Ž. G. i N. Đ. nakon što je kod njih pronađena droga.

Kod Ž. G. pronađena je i oduzeta određena količina spida, a kod N.Đ. odzeta je određena količina marihuane.

O ova dva navedena slučaja obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

Službenici Policijske stanice Laktaši u četvrtak, 21. avgusta, uhapsili su lice iz Banjaluke S. T. jer je prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo, odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

