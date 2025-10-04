Dobojlija drogiran napao policajca, pa uhapšen

Dobojlija J.S. uhapšen je nakon što pod dejstvom amfetamina fizički napao i povrijedio policijskog službenika u ovom gradu, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
Hapšenju je prethodilo verbalno vrijeđanje i odbijanje da se postupi po zakonitom izdatom naređenju policijskih službenika tokom kontrole putničkog automobila "fijat", kojim je lice upravljalo.
Policijskom službeniku je pružena ljekarska pomoć u zdravstvenoj ustanovi.
Hapšenje je izvršeno juče a po kompletiranju predmeta nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.
