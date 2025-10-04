logo
Dobojlija drogiran napao policajca, pa uhapšen

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Dobojlija J.S. uhapšen je nakon što pod dejstvom amfetamina fizički napao i povrijedio policijskog službenika u ovom gradu, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Dobojlija drogiran napao policajca, pa uhapšen Izvor: Mondo - Slaven Petković

Hapšenju je prethodilo verbalno vrijeđanje i odbijanje da se postupi po zakonitom izdatom naređenju policijskih službenika tokom kontrole putničkog automobila "fijat", kojim je lice upravljalo.

Policijskom službeniku je pružena ljekarska pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

Hapšenje je izvršeno juče a po kompletiranju predmeta nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv navedenog lica. 

(Mondo)

