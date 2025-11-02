logo
Jedan od uhapšenih policajaca pušten na slobodu, drugi predat u Tužilaštvo 1

Jedan od uhapšenih policajaca pušten na slobodu, drugi predat u Tužilaštvo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Jedan policajac, koji je danas uhapšen u Kantonu Sarajevo zbog polne zloupotrebe djeteta, pušten je, a drugi je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

20230105_162026.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Policijski službenik je pušten nakon iskaza oštećene koji je dat postupajućem tužiocu, ispitivanja u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i prikupljenih dokaza, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Za puštenog policajca nije utvrđen osnov sumnje da je učestvovao u inkriminirajućim radnjama, dok je drugi policajac, kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičen da je u oktobru imao seksualni odnos sa maloljetnom osobom, prenose federalni mediji. 

Podsjećamo, uhapšena dvojica policajaca u Sarajevu terete se za odvojena krivična djela. Jedan policajac tereti se za krivično djelo polno uznemiravanje, dok se drugi uhapšeni tereti za krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

(Srna)

Sarajevo policajac seksualno zlostavljanje maloljetnica

Mnk

Imena , daj te imena. Nazlost svi ce biti pusteni i ovi iz Sarajeva i oni iz Tuzle. Zivi bili pa vidjeli.

