UKC RS o tvrdnjama medicinske sestre: Poteškoće u nabavci lijekova se rješavaju svakodnevno

Iz UKC RS su se oglasili povodom tvrdnji medicinske sestre da u ovoj zdravstvenoj ustanovi pacijenti sami nabavljaju lijekove.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"U našoj ustanovi nijedan pacijent nije ostao bez zdravstvene zaštite i njege i dnevno ih je preko 1000 na hospitalnom liječenju, a preko 3000 ih se ambulantno pregleda. Naši medicinski profesionalci neumorno rade na zbrinjavanju pacijenata što je posebno došlo do izražaja u uslovima pandemije.

Kako bi javnost, a i naši građani bili upoznati sa istinom važno je naglasiti da kada je riječ o nabavci lijekova, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske provodi zajedničku javnu nabavku lijekova za potrebe svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, pa tako i za UKC Republike Srpske. Činjenica je da nekad dođe do zastoja u redovnom snabdijevanju, ali su to procesi kojima UKC Republike Srpske ne upravlja, a nedostatak pojedinih lijekova se rješava na dnevnom nivou. Najčešći razlog za to su komplikovane zakonske procedure u javnim nabavkama, obaranje tendera, dobavljači koji imaju problem sa nabavkom lijekova itd. Zbog toga pacijenti koji su na liječenju u našoj ustanovi, a sticajem okolnosti moraju da kupe određen lijek imaju pravo na refundaciju troškova od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske što i naša radnica vrlo dobro zna jer kako je i sama rekla u našoj ustanovi je zaposlena 30 godina, ali ne na mjestu koje je navela u svojoj izjavi na društvenoj mreži.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo medijima koji su nam se obratili sa upitom u vezi sa javnim oglašavanjem putem društvenih mreža radnice UKC Republike Srpske i na taj način uvažili i našu stranu priče. Smatramo da društvene mreže i medijski prostor nisu mjesto gdje se rješavaju interna pitanja ustanove jer postoje jasno utvrđeni mehanizmi kojim se isti rješavaju.

Iz etičkih i moralnih razloga nemamo namjeru da bilo čije teško zdravstveno stanje, posebno pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti i koji su preminuli, niti nečiji težak životni put „razvlačimo“ po medijskom prostoru kako bismo se „opravdali“ za svoj rad. Takođe, nemamo namjeru da ulazimo u lične motive i porive javnog istupanja izvjesne radnice. Najvažniji su nam naši građani koji zbog javnih istupa pojedinaca sa nepotpunim informacijama ni u jednom momentu ne smiju da izgube povjerenje u medicinske radnike i zdravstveni sistem Republike Srpske."