Nazire se rješenje za problem ZIBL-a? Evo šta predlaže banjalučka Skupština

Predstavnici većine u Skupštini grada Banjaluka danas su iznijeli svoje prijedloge za rješenje dugogodišnjeg problema radnika ZIBL-a.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Predstavnici većine u Skupštini grada Banjaluka predložili su danas Gradskoj upravi da direktno izvrši kupovinu poslovnog prostora banjalučkog Zavoda za izgradnju (ZIBL), kako bi se odblokirali računi zavoda, isplatile zaostale plate radnicima i obaveze.

Predstavnici većine u Skupštini grada Banjaluka koju čine SNSD, Ujedinjena Srpska, Socijalistička partija, DEMOS-a i nezavisni odbornik iz reda ostalih naroda Saša Čudić sastali su se danas sa predstavnicima Sindikata ZIBL-a.

Čudić je novinarima nakon sastanka rekao da skupštinska većina smatra da rješenje Gradske uprave kroz odluku za obezbjeđivanje sredstava subvencije "Vodovodu", koji bi kupovinom poslovnog prostora od ZIBL-a obezbijedio likvidnost ZIBL-u, nije dobro rješenje.

"To smo danas saopštili radnicima i predložićemo Gradskoj upravi privremeno rješenje, a to je da Grad direktno izvrši kupovinu podrumskog prostora ZIBL-a", kaže Čudić koji je i potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka.

On je rekao da je se ne može uticati na subvenciju "Vodovodu" od 700.000 KM, nego se može zaključkom ili nekim aktom tražiti da ona bude namjenski uplaćena, a da se onda čeka kroz izvještaj o poslovanju da li je taj novac zaista došao tamo.

"PDV se plaća na iznos određene subvencije. Podsjećam da je grad Banjaluka sa trajnim udjelom vlasnik 62,75 odsto ZIBL-a, dok devet odsto čini državni kapital, a prestalo čini privatni kapital, što znači da bi se uplaćivanjem subvencije platio PDV, a i sam `Vodovod` ne bi bio potpuni vlasnik, jer se to opet dijeli na učešće akcionarskog kapitala, te bi u konačnici u ZIBL došlo oko 600.000 KM, a ne 700.000 KM", pojasnio je Čudić.

On je dodao da je prijedlog skupštinske većine da, direktnom kupovinom tog prostora, grad Banjaluka uplati sredstva ZIBL-u, da se taj prostor 100 odsto knjiži na grad, čime će u ZIBL ući 700.000 KM.

Čudić je dodao da se ne zna ni odakle uopšte procjena da je to 700.000 KM, ocijenivši da se laički i nesmotreno pristupilo procjeni.

"U ovom slučaju, sama procedura bi trajala vrlo kratko i ukoliko predlagač, odnosno Kabinet gradonačelnika takav prijedlog spremi do četvrtka, 8. decemba, mi ćemo ga uvrstiti u dnevni red skupštinskog zasjedanja", rekao je Čudić.

On je dodao da ukoliko predlagač ne bude sposoban ili spreman da tako nešto učini do četvrtka, kada je zakazano skupštinsko zasjedanje, skupštinska većina u Skupštini grada je spremna da organizuje i vanrednu sjednicu na prijedlog predlagača kako bi se ovaj problem privremeno riješio.

Čudić je dodao da će skupštinska većina tražiti možda i vanredan izvještaj ili vanredno sagledavanje stanja u ZIBL-u kako bi se utvrdilo šta dovodi do tih problema, šta ih uzrokuje i sa mjerama hitnog rješenja da se konačno jednom stavi tačka na probleme zavoda.

On je istakao da ZIBL ne može i ne smije biti ugašen, a da li će on raditi u manjem kapacitetu i obimu, da li će djelovati u drugim prostorima, Čudić je rekao da je to pitanje stručne analize koja treba da bude hitna, stručna i veoma brzo.

Čudić je rekao da je privremeno rješenje ponuđeno i da će ono odblokirati račune, isplatiti radnicima pet zaostalih i šestu decembarsku platu, platiti obaveze državi. "Nadam se da smo dali krajnje korektan prijedlog", rekao je Čudić.

On je dodao da problematika u ZIBL-u traje od 2013. godine i da se za to vrijeme promijenilo 10 direktora, a da se problematika uvijek svodi na isto - da nema dovoljno posla, da se stvaraju gubici, da se radnicima neisplaćuju redovno plate i doprinosi i da Grad Banjaluka ne dodjeljuje dovoljno posla u skladu sa tržišnim i konkurentnim mogućnostima ZIBL-u.

