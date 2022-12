Novo rješenje za ZIBL: Gradska uprava priprema pozajmicu od pola miliona KM

Problem preduzeća Zavoda za izgradnju Banjaluka mogli smo da riješimo da odbornici skupštinske većine sa dnevnog reda kolegijuma nisu povukli tačku, koja se ticala upravo toga, izjavio je gradski menadžer, Bojan Kresojević, koji je naglasio da je to bilo najbrže rješenje

"To je iz razloga jer je to najbrže rješenje, jer se procedura nabavke tog objekta može realizovati i prije nego što usvojimo rebalans, jer naknadno „Vodovodu“ možemo da uplatimo sredstva. Usaglasio sam se sa šefom Kluba odbornika PDP – a, Draganom Milanovićem da Gradska uprava pozajmi preduzeću ZIBL novac, kako bi se riješio dio njihovih problema", rekao je on.