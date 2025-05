Od sunca do pljuskova i zahlađenja: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do vikenda

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske najavljuje nestabilno vrijeme sa značajnim promjenama u narednim danima. Nakon ugodno toplog utorka, očekuju nas pljuskovi s grmljavinom, zahlađenje, a zatim stabilizacija i porast temperatura pred vikend.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Srijeda donosi prijatno toplo i sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost tokom dana. Međutim, uveče se na sjeveru očekuje naoblačenje koje će tokom noći donijeti jaču kišu i pljuskove s grmljavinom. Meteorolozi upozoravaju na jače padavine u kratkom periodu te na jak vjetar u zoni pljuskova.

Padavine će se do jutra premeštati ka istoku i jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, a uveče i tokom noći prolazno jak. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 9°C do 14°C, u višim predjelima oko 6°C. Maksimalna dnevna temperatura biće između 22°C i 28°C, dok će u višim predjelima biti oko 17°C.

Tokom noći sa srijede na četvrtak i do jutra, jača kišna zona će se premještati od sjevera ka jugu i istoku Republike Srpske. Padavine će se zatim kratko prekinuti, ali tokom dana ponovo slijedi nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Moguće su i lokalne nepogode, posebno na sjeveru, uz intenzivne padavine u kratkom periodu i jak vjetar. Biće i osjetno svježije. Minimalna temperatura iznosiće od 10°C do 16°C (u višim predjelima oko 7°C). Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 17°C na istoku do 24°C na sjeveru, a u višim predjelima oko 12°C.

Petak donosi promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Slabija kiša je moguća samo ponegdje na istoku i sjeveru. Biće i vjetrovito uz umjeren, a na jugu jak do olujni, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 7°C do 13°C, u višim predjelima oko 5°C. Maksimalna dnevna temperatura biće od 17°C do 23°C, u višim predjelima oko 14°C.

U subotu nas očekuje hladno i pretežno vedro jutro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje je moguća prolazna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i postepeno toplije. Jedino se na istoku očekuje umjerena oblačnost. Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 7°C do 11°C (na jugu do 14°C), dok će u višim predjelima biti oko 3°C. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 22°C do 27°C, u višim predjelima oko 17°C.

(Mondo)