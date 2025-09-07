Meteorolozi objavili prognozu za sljedeću sedmicu: Narednih dana toplo, slijede pljuskovi i jak jugo

Narednih dana će biti sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha od 24 stepena na zapadu do 31 stepen Celzijusov na jugu i istoku, dok se promjena očekuje u četvrtak, 11. septembra, rekla je meteorlolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđevič.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ona je navela da će do srijede, 10. septembra, na jugu i istoku ponegdje temperatura biti i iznad 34 stepena, dok će nešto niža temperatura sa više oblaka preovladavati na zapadu.

Đorđevićeva je rekla da se od utorka, 9. septembra, očekuje jugo, koji nagovještava promjenu vremena.

"Promjena bi trebala usljediti već u srijedu i četvrtak, kada nas očekuje prolazno jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom i jak do olujni jugo, a u tim danima su moguće obilnije padavine u Hercegovini", upozorila je Đorđevićeva.

Četvrtak će, zbog ove promjene, biti nešto svježiji, nakon čega će ponovo uslijedi stabilno vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha u četvrtak biće od 17 do 22 stepena, a maksimalna od 21 do 27 stepeni.

"Noći i jutra će biti hladnija, a tokom dana fino i ugodno toplo sa temperaturama od 23 do 27 stepeni Celzijusova. Sve u svemu osjeća se da se približava jesen, noći i jutra su hladnija, ali još uvijek nemamo u najavi ono pravo jesensko vrijeme", dodala je Đorđevićeva.

(Srna/Mondo)