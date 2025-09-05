Ljeto se ne predaje: Iduće sedmice temperature i do 34 stepena, nema najava većeg zahlađenja

Iako su topli ljetni dani iza nas, prema prognozama meteorologa, septembar donosi još dosta toplih i stabilnih dana.

Sa stranice BHMeteo navode kako nas u narednom periodu očekuje smjena sunčanih intervala uz prolazna naoblačenja, koja samo rijetko mogu usloviti koju kap kiše ili kratkotrajni pljusak.

"Očekuje nas dominantno suvo vrijeme, a nadolazeći vikend idealan je za boravak u prirodi. Jutra će biti svježa uz lokalno duže zadržavanje magle i niske oblačnosti, dok će dnevne temperature iznositi od 24 do 30°C, a na jugu i više", navode oni.

Ističu da će sljedeća sedmica takođe biti topla, ali sredinom sedmice, oko srijede i četvrtka, očekuje se naoblačenje s kišom i pljuskovima te manjim zahlađenjem, nakon čega bi se ponovo vratio kasnoljetni tip vremena.

"Za sad nema najava većeg zahlađenja niti višednevnih kiša".

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu, 6. septembra, prvi dio dana biće pretežno sunčan uz umjerenu oblačnost, dok će u Krajini i na sjeveru biti promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskom.

Od podneva će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, s izuzetkom Krajine i planina gdje su mogući pljuskovi. Očekuje se slab do umjeren vjetar, na sjeveru tokom noći pojačan, a temperature će se kretati od 23°C do 31°C.

U nedjelju, 7. septembra, ujutro će u Krajini i na planinama biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, a u ostatku zemlje sunčano. Tokom dana oblačnost će se širiti sa zapada, a temperature će porasti na 26°C do 32°C.

Početak iduće sedmice obilježiće uglavnom sunčano i toplo vrijeme. U ponedjeljak, 8. septembra, očekuje se promjenljiva oblačnost, s maksimalnim temperaturama između 27°C i 33°C.

U utorak, 9. septembra, pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, a poslijepodne se očekuje postepeno naoblačenje sa jugozapada. Najviše dnevne temperature iznosiće od 28°C do 34°C.

