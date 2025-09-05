Vrijeme danas: Temperatura do 33 stepena, uveče u pojedinim krajevima naoblačenje i mogući pljuskovi

Danas će biti uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost na sjeveru i sjeveroistoku, i maksimalnu temperaturu vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Lokalni razvoji oblačnosti javiće se od jugozapada ka istoku, ponegdje uz prolaznu kišu ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u narednoj noći u većini krajeva biće vedro, a u Krajini će uslijediti novo naoblačenje od zapada, lokalno s kišom i pljuskom i vjetrovito.

U Hercegovini će veći dio dana preovladavati pretežno sunačno uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje uz kišu ili pljusak, uveče vedro.

Vjetar će biti slab, ponegdje i umjeren promjenljiv ili sjevernih smjerova.

U narednoj noći u široj regiji oko rijeke Save vjetar u jačanju i biće umjeren, uz jake udare sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros ima dosta niske oblačnosti ili magle po kotlinama i uz riječne tokove. Na području Hercegovine je pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u u BH odvija uz povoljne vremenske uslove, a frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ističu da su kraći zastoji mogući na dionicama puteva gdje se izvode radovi, te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i da voze oprezno, posebno u zonama osnovnih i srednjih škola.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci zbog radova saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Režim saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom.

Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Povremeni su zastoji i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U Federaciji BiH zbog radova od 7.00 do 18.00 časova saobraćaj će biti obustavljen na regionalnom putu Turbe-Kneževo, na dionici Hajdučki Do-raskrsnica za Babanovac.

Radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

Srna/Mondo