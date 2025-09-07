Prognoza: Prijatno toplo, ponegdje moguća slaba kiša na istoku

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti uglavnom suvo i prijatno toplo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje tokom dana na istoku.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 stepena na zapadu do 31 na jugu i istoku, u višim predjelima od 21.

Tokom jutra i prijepodneva dalje naoblačenje od severozapada.

Vjetar će biti slab promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopšteno da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo dosta niske oblačnosti ili magle po kotlinama.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, uz povoljne vremenske uslove, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim izmijenjen je i zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja, a planirano je da radovi traju do kraja septembra.

U toku je rekonstrukcija raskrsnice na magistralnom Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, gdje su u toku radovi koji bi trebalo da traju do početka novembra.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je i da dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, te dionice Koridora Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo.

U toku je rekonstrukcija magistralnog puta Brod na Drini-Hum, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim izmijenjen je i zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, te zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa A1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na granačnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, a takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

