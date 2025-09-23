Koristiće je sve patrole: Od četvrtka kamere na uniformama policije u Sarajevu

Policija Kantona Sarajevo od četvrtka, 25. septembra, biće opremljene kamerama postavljenim na uniforme.
Riječ je o mini-video kameri koja će biti pričvršćena na pogodnom mjestu uniforme iznad pojasa i snimaće prostor ispred policijskog službenika, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Policajac je dužan da prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlaštenja upozna drugo lice da se koristi kamera.
Kada policijski službenik ne primjenjuje policijska ovlaštenja kamera će biti ugašena.
Kameru će da koriste sve patrole, osam policijskih uprava i jedinice za saobraćaj.
