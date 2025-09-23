logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koristiće je sve patrole: Od četvrtka kamere na uniformama policije u Sarajevu

Koristiće je sve patrole: Od četvrtka kamere na uniformama policije u Sarajevu

Autor Dragana Božić
0

Policija Kantona Sarajevo od četvrtka, 25. septembra, biće opremljene kamerama postavljenim na uniforme.

Od četvrtka kamere na uniformama policije u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Riječ je o mini-video kameri koja će biti pričvršćena na pogodnom mjestu uniforme iznad pojasa i snimaće prostor ispred policijskog službenika, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Policajac je dužan da prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlaštenja upozna drugo lice da se koristi kamera.

Kada policijski službenik ne primjenjuje policijska ovlaštenja kamera će biti ugašena.

Kameru će da koriste sve patrole, osam policijskih uprava i jedinice za saobraćaj.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

policija Kanton Sarajevo kamera

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ