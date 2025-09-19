logo
Velika akcija policije u FBiH: Pronađeni spid, kokain, heroin, LSD i metamfetamin (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

U dvije odvojene akcije Federalne uprave policije (FUP) u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu pronađeno je oko 300 grama amfetamina, oko 20 grama kokaina, određena količina heroina, LSD-a i metamfetamina, te pištolj i veća količina municije, a uhapšena su dva lica.

Pronađeni spid, kokain, heroin, LSD i metamfetamin Izvor: FUP

Pripadnici FUP-a su akcije "Trag 4" i "Trag 5", u kojima su uhapšena lica V.H. i A.M, realizovali u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, "BH poštom" i pripadnicima ministarstava unutrašnjih poslova dva kantona.

Pod nadzorom Tužilaštva BiH, prema naredbi Suda BiH, izvršen je pretres pošiljki, lica, stana i pomoćnih objekata, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašteni promet droge, saopšteno je iz FUP-a.

Nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada, te će protiv ova dva lica biti podnesen izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. 

(Srna)

