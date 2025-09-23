Banjalučanin uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju i neplaćenih kazni, oduzet mu automobil

Banjalučanin čiji su inicijali N.K. uhapšen je jer je pijan vozio automobil prije sticanja pravo na to, a utvrđeno je i da je u registru imao 2.250 KM novčanih kazni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Testiranjem je kod N.K. juče utvrđeno 1,6 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Zbog navedenih prekršaja i zbog bojazni da će nastaviti sa njihovim činjenjem od N.K. je oduzeto vozilo "folksvagen".

Lice N.K. osumnjičen je za prekršaje iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, a o svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Policija u Kneževu uhapsila je juče lice čiji su inicijali S.Đ. iz ovog grada, osumnjičeno da je pod dejstvom alkohola, od 2,67 promila, vrijeđalo muškarca. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Kotor Varoši – Odjeljenje za prekršaje.

Banjalučka policija zatekla juče je na javnom mjestu zatekla maloljetno lice koje konzumira džoint, a ispitivanjem na prisustvo opojnih droga u organizmu mu je utvrđeno prisustvo kanabisa.

Kod maloljetnika je pronađena i metalna mrvilica u kojoj je bila marihuana.

U saopštenju se dodaje da će protiv maloljetnog lica biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga i zakona o javnom redu i miru, a protiv njegovih roditelja iz zakona o javnom redu i miru.

O svemu navedenom obaviješten je Centar za socijalni rad Banjaluka i sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana četiri krivična djela, dva narušavanja javnog reda i mira, 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila tjelesne povrede i dva požara.

(Srna/MONDO)