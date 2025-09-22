"Akvana" na meti vandala, policija traga za počiniocima (FOTO)

Vodeni park "Akvana" u Banjaluci, neposredno nakon završetka ljetne sezone kupanja, našao se na meti vandala koji su tokom proteklog vikenda provalili u prostor parka i pričinili veliku materijalnu štetu.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, nepoznati počinioci uništili su veliki broj ležaljki, klupa i drugog parkovskog inventara.

U saopštenju se navodi da je i tokom same sezone bilo periodičnih upada u noćnim satima, ali da tada, srećom, nije pričinjena veća materijalna šteta. Međutim, posljednji incident koji se dogodio tokom vikenda znatno je ozbiljniji.

"Ovakav eksces je za svaku osudu i nadamo se da će se brzo otkriti počinioci te snositi sankcije", poručili su iz Vodenog parka.

Policija je obavila uviđaj i radi na pronalasku počinilaca.

