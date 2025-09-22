logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Akvana" na meti vandala, policija traga za počiniocima (FOTO)

"Akvana" na meti vandala, policija traga za počiniocima (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Vodeni park "Akvana" u Banjaluci, neposredno nakon završetka ljetne sezone kupanja, našao se na meti vandala koji su tokom proteklog vikenda provalili u prostor parka i pričinili veliku materijalnu štetu.

"Akvana" na meti vandala Izvor: Aquana

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, nepoznati počinioci uništili su veliki broj ležaljki, klupa i drugog parkovskog inventara.

U saopštenju se navodi da je i tokom same sezone bilo periodičnih upada u noćnim satima, ali da tada, srećom, nije pričinjena veća materijalna šteta. Međutim, posljednji incident koji se dogodio tokom vikenda znatno je ozbiljniji.

"Ovakav eksces je za svaku osudu i nadamo se da će se brzo otkriti počinioci te snositi sankcije", poručili su iz Vodenog parka.

Policija je obavila uviđaj i radi na pronalasku počinilaca.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka akvana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ