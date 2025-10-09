Šeranić na konferenciji "Daruj život": Mnogo izazova za transplantaciju u Srpskoj

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas u Banjaluci da transplantacija i donorstvo ljudskih organa, tkiva i ćelija predstavljaju solidarnost, humanost i nadu.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Prije početka Konferencije "Daruj život" o značaju doniranja ljudskih organa, tkiva i ćelija, Šeranić je novinarima rekao da transplantacija ima mnogo sistemskih izazova, među kojima je prvi podizanje svijesti javnosti o značaju transplantacije.

Drugi izazov su, naveo je on, infrastruktura i ljudski kapaciteti.

"U posljednje dvije godine mnogo smo radili na tome. Imamo i memorandum o saradnji u oblasti transfuzijske medicine Srpske i Srbije, i na bazi toga razvijamo i naš registar i kapacitete", istakao je Šeranić.

Gordana Guzijan iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske podsjetila je da je 2023. godine održano donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" za prikupljanje sredstava za nabavku laboratorije za HLA tipizaciju tkiva i uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija.

"Oprema je jako specifična, sofisticirana i komplikovana, te je do realizacije svega toga došlo ove godine. Krenuli smo u ovu priču, pripremili prostor, stigla je oprema i sada su u toku početne edukacije. Nastavljamo rad na osnivanju registra", rekla je Guzijanova.

Direktor Fondacije "Kaća" Nemanja Trivić rekao je da je današnja konferencija dio promocije donorstva u Republici Srpskoj.

"Konferencija treba da bude početak novih projekata i zakonskih rješenja u Srpskoj. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetskim kliničkim centrom i Zavodom za transfuzijsku medicinu u narednom periodu ćemo raditi na poboljšanju svijesti društva o donorstvu, kao i drugim aktivnostima koji treba da unaprijede sistem donorstva u Srpskoj", naveo je Trivić.

Rukovodilac Nacionalnog registra davalaca matičnih ćelija Srbije Glorija Blagojević rekla je da bi i građani Srpske trebali shvatiti da postoji potreba za što više davalaca u registrima.

"Ukoliko smo sa istog područja, iz istih etničkih grupa, lakše je da budemo međusobno podudarni, a to je osnovni preduslov za transplantaciju", naglasila je Blagojevićeva, te dodala da je posredstvom Registra urađeno oko 350 transplantacija.

Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Danijela Majstorović istakla je da je promocija donorstva izuzetno važna, te navela da je njoj život spasen transplantacijom u Beogradu.

"Da nije bilo doniranih matičnih ćelija, danas ne bih bila živa. Ova konferencija je prvi u nizu koraka koji će otvoriti ova pitanja i omogućiti svim državljanima BiH i Srpske da budu dio velikih registara, ali i da podstičemo građanstvo da daju krv za matične ćelije jer time mogu spasiti nečiji život", rekla je Majstorovićeva.

Konferenciju o značaju doniranja ljudskih organa, tkiva i ćelija organizuje Fondacija "Kaća" u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Srpske, Univerzitetskim kliničkim centrom i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(Srna)