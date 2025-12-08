Narednih dana očekuje se neočekivano toplo vrijeme, termometar ide do 17 stepeni

Narednih dana će biti neočekivano toplo, pa će maksimalna temperatura vazduha ići i do 17 stepeni Celzijusovih, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Envato

Prema prognozi, sutra prije podne biti umjereno do pretežno oblačno, na jugu sunčanije. U nastavku dana biće sve sunčanije i toplije, a ponegdje će se magla zadržati duže, gdje će biti hladnije. Uveče će doći do postepenog naoblačenja od sjevera, koje će se u narednoj noći širiti ka svim krajevima, bez padavina.

Minimalna temperatura od jedan do četiri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 11 do 16, u mjestima sa maglom od sedam stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 10. decembra, biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, pogotovo na jugu i planinama. Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku biće magle koja će se ponegdje zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme.

Minimalna temperatura biće od nule do pet, na jugu do sedam, a maksimalna od 12 do 17, u višim predjelima i mjestima sa maglom od devet stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 11. decembra, će u prvom dijelu dana biti umjereno oblačno uz sunčane periode, uz rijeke i po kotlinama magla i niska oblačnost. U nastavku dana doći će do smanjenja oblačnosti i biće sve toplije, a ponegdje će se magla i niska oblačnost duže zadržati, uz hladnije vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do pet, na jugu do sedam, a u višim predjelima od nula stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od osam stepeni Celzijusovih.

U petak, 12. decembra, na sjeveru i istoku biće pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama česta magla i niska oblačnost uz hladnije vrijeme. U ostalim krajevima uglavnom će biti sunčano uz promjenljivu oblačnost.

Minimalna temperatura od jedan do četiri, na jugu do šest, a maksimalna od devet do 13, na jugu do 16, u mjestima sa maglom od sedam stepeni Celzijusovih.