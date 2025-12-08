Prognoza: Oblačnost popušta, stižu sunčani periodi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će doći do postepenog razvedravanja uz sunčane periode.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu sunčano i najtoplije. Uveče umjereno do pretežno oblačno, na jugu vedro.

Vjetar slab i promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 12 stepeni Celzijusovih, na jugu do 16, u mjestima sa maglom od četiri stepena.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u većem dijelu Srpske i FBiH preovladava niska oblačnost.

Vjetar je slab sjevernih smjerova ili je tiho, bez vjetra.

STANJE NA PUTEVIMA

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraća se po mokrim ili vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i duž rijeka.

Poledica se može očekivati na dionicama preko planinskih prevoja, na mostovima i prilazima tunelima.

Zbog porasta temperature tokom dana učestali su odroni, a iz Auto-moto saveza /AMS/ izdvajaju puteve Banjaluka - Crna Rijeka, Karanovac - Kneževo, Sarajevo - Foča i Rogatica - Višegrad.

Zbog radova na magistralnom putu Rača - Bijeljina saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova, dok na dionici magistralnog puta Gojsovac - Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja.

U toku su i radovi na sanaciji magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Odvijanje saobraćaja izvodi se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac - Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac - Prnjavor - Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća - Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko - Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica - Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar - Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac - Kotor Varoš, Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Rođeno 12 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam dječaka i četiri djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu Gradiška, četiri, u Banjaluci tri, Doboju dvije, a Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna beba. U Gradišci su rođena tri dječaka i djevojčica, Banjaluci tri dječaka, Doboju dva dječaka, a u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica. U porodilištima Foča, Nevesinje, Trebinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka - Gradiška i Banjaluka - Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita, Crkvina - Modriča i Rudanka - Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci - Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Miniranje je najavljeno u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica - LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača - Novo Goražde.

Na tim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić -Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac - Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor - Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo sjever u FBiH, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Zbog radova na dionici auto-puta Kakanj - Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica - Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac - Olovo, Jajce - Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Iz AMS-a apeluju da vozači voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.